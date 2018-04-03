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Kayserispor, Marius Sumudica ile Yola Devam Etme Kararı Aldı

KAYSERİSPOR, MARİUS SUMUDİCA İLE YOLA DEVAM ETME KARARI ALDI

Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe'ye evinde 5-0 mağlup olan Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam etme kararı aldı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 20:30
Puan Ver : Kayserispor, Marius Sumudica İle Yola Devam Etme Kararı Aldı(8/10)4

Tecrübeli teknik direktör ile kulüp yönetimi arasında bugün gerçekleştirilen toplantının ardından yola devam kararı alındı.

İSTİFA SİNYALİ VERMİŞTİ

Kayserispor'un Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 5-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Maruius Sumudica, basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda istifa sinyali vermişti.

SÖZLEŞMESİ 2 YIL UZATILDI

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yaptıkları görüşmenin ardından Rumen hocanın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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