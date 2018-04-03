KAYSERİSPOR, MARİUS SUMUDİCA İLE YOLA DEVAM ETME KARARI ALDI
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe'ye evinde 5-0 mağlup olan Kayserispor, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam etme kararı aldı.
Tecrübeli teknik direktör ile kulüp yönetimi arasında bugün gerçekleştirilen toplantının ardından yola devam kararı alındı.
İSTİFA SİNYALİ VERMİŞTİ
Kayserispor'un Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 5-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Maruius Sumudica, basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda istifa sinyali vermişti.
SÖZLEŞMESİ 2 YIL UZATILDI
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yaptıkları görüşmenin ardından Rumen hocanın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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