Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya Dev Teklif
2,5 Milyon Lira Ödediği Yeni Villasına Kümes Yaptırdı
Rize Şekeri İçin Fabrika Kuruluyor
Coutinho'dan Barcelona Sorusuna Yanıt: Şu Andan Zevk Almaya Bakıyorum
Atletico Madrid, Barcelona'yı Fıfa'ya Şikayet Etti
Rusya, 10 Yıl Aradan Sonra Küba'ya İlk Kez Otomobil İhraç Edecek
Beşiktaş'ta Korkutan Sakatlık! Yıldız Futbolcu İdmanı Yarıda Bıraktı
Sadece Yatarak Para Kazanıyorlar! Vücut Isısıyla Bitcoin Üretiliyor
Trafikte 7,9 Milyon Araç Sigortasız Dolaşıyor
Trabzonspor Başkanı Usta İddialı Konuştu: Daha İyi Olacağız
Bakan Canlı Yayında Duyurdu! O Hastaneler Kapatılacak...
Skandal Ortaya Çıktı! İngiltere'nin Yeni Uçak Gemisi Su Alıyor
Türkiye'nin Turizmde 2018 Hedefi 35 Milyon Turist
Atatürk Havalimanında Lüks Taksi Dönemi Başladı
Galatasaray'ı Silip, Beşiktaş'ın Teklifini Kabul Etti
Tüsiad Başkanı, Doları Düşüşe Geçirecek Formülü Açıkladı
Türkiye'de Doğal Gaz Ve Elektrik Avrupa'dan Daha Ucuz
Beşiktaş'ın İlk Transferi Vida 3 Ocak'ta Takıma Katılacak
Türkiye Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Kapasitesini En Fazla Artıran Ülke Olacak
İtalyan Basını Şaşkın: 1 Puan Gerideki Tudor, Kovuldu

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya Dev Teklif

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MARİUS SUMUDİCA'YA DEV TEKLİF

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kayserispor'da, teknik direktör Sumudica'ya Katar ekiplerinden Al Gharafa yıllık 1.8 milyon euroluk teklif yaptı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya Dev Teklif(5/10)1

Kayserispor'da kurduğu takım ve oynattığı futbolla herkesin takdirini kazanan Marius Sumudica'ya Katar'dan transfer teklifi geldi.

TECRÜBELİ HOCAYA 1.8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Al Gharafa Kulübü, sarı kırmızılılarda senelik 480 bin euro kazananan Marius Sumudica'ya yıllık 1.8 milyon euroluk teklif yaptı. İlk görüşmenin 28 Aralık'ta gerçekleşeceği ifade edilirken başarılı antrenörün teklifle ilgili nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.

"KAYSERİSPOR İLE BİR SÖZLEŞMEM VAR"

Sumudica kendisine gelen tekliflerle ilgili olarak önceki günlerde şu açıklamayı yapmıştı;

"Kayserispor ile bir sözleşmem var ve bu sözleşmede fesih bedeli de, tazminat bedeli de var."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kayserispor  Teknik  Direktörü  Marius  Sumudica  Ya  Dev  Teklif    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER