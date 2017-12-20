KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MARİUS SUMUDİCA'YA DEV TEKLİF
Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kayserispor'da, teknik direktör Sumudica'ya Katar ekiplerinden Al Gharafa yıllık 1.8 milyon euroluk teklif yaptı.
Kayserispor'da kurduğu takım ve oynattığı futbolla herkesin takdirini kazanan Marius Sumudica'ya Katar'dan transfer teklifi geldi.
TECRÜBELİ HOCAYA 1.8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Al Gharafa Kulübü, sarı kırmızılılarda senelik 480 bin euro kazananan Marius Sumudica'ya yıllık 1.8 milyon euroluk teklif yaptı. İlk görüşmenin 28 Aralık'ta gerçekleşeceği ifade edilirken başarılı antrenörün teklifle ilgili nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.
"KAYSERİSPOR İLE BİR SÖZLEŞMEM VAR"
Sumudica kendisine gelen tekliflerle ilgili olarak önceki günlerde şu açıklamayı yapmıştı;
"Kayserispor ile bir sözleşmem var ve bu sözleşmede fesih bedeli de, tazminat bedeli de var."
Kaynak: haberinburada
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