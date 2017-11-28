KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SUMUDİCA: ADEBAYOR, TOPUN ELİNE ÇARPTIĞINI İTİRAF ETTİ
Kayserispor teknik direktörü Sumudica, Başakşehir maçının ardından çok çarpıcı ifadelerde bulundu. Rumen teknik adam, Adebayor'un kendisine golde el olduğunu itiraf ettiğini belirtti.
Süper Ligin 13. haftasında Kayserispor kendi sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadele büyük bir heyecanla geçmesine rağmen maçta kazanan çıkmadı. Umut Bulut ve Adebayor'un karşılıklı golleri ile karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Kayserispor teknik direktörü Sumudica, Başakşehir maçının ardından çok çarpıcı ifadelerde bulundu. Rumen teknik adam, Adebayor'un kendisine golde el olduğunu itiraf ettiğini belirtti
"DEVRE ARASINDA KOLUNA ÇARPTIĞINI BANA SÖYLEDİ"
İşte Rumen hocanın açıklamaları:
"İlk önce oyuncularımı tebrik ediyorum buradan. Sanki karşımızda Galatasaray'ı 5-1 yenen bir takım yoktu. Hakemlerin yaptığı hatalar sonrası ağlayan bir hoca değilim. Ama bugün golde önce Tiago itildi, sonra da Adebayor herhalde saatini kaybetti!"
"Hakemin bize karşı yaptığı hatalara ağlayan bir teknik adam değilim. Adebayor saatini kaybetti herhalde, koluna çarptı top. Gerçekten karakterli bir oyuncu, devre arasında koluna çarptığını bana söyledi."
"TRABZONSPOR MAÇINDA DA 2 PUANIMIZ GİTTİ"
"Trabzonspor maçında penaltımız vardı, 2 puanımız gitti, burada hatadan 2 puan daha kaybettik. 4 puan daha alsak, 3. durumdaydık herhalde. Benim tarafıma da hata yapsınlar."
Kaynak: haberinburada
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