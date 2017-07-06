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Kayserispor Transfere Doymuyor
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Kayserispor transfere doymuyor

KAYSERİSPOR TRANSFERE DOYMUYOR

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen Kayserispor, yeni teknik direktör Rumen Sumudica ile sözleşme imzaladıktan sonra 8'i yabancı 13 futbolcuyu renklerine bağladı.

Tarih : 06 Temmuz 2017, 12:43
Puan Ver : Kayserispor Transfere Doymuyor(8/10)8


Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda üst sıraları hedefleyen Kayserispor, transferde şu ana kadar 8'i yabancı 13 futbolcuyu renklerine bağladı.



Süper Lig'de son iki sezonda kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, 2017-2018'de aynı sıkıntıları yaşamamak için ligin sona ermesinin ardından transferde yaptığı hamlelerle dikkati çekti.



Geride kalan sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp, takımı Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile şampiyonluk yaşayan 46 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya emanet etti.



 



 



 



 



kaynak:istiklal








Etiketler: Kayserispor  Transfere  Doymuyor    haber

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