KAYSERİSPOR ZOR DA OLSA KAZANDI
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kayserispor, TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kayserispor, TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'u konuk etti.
MENDES HARİKA BİR GOL İLE İLK YARI SKORUNU BELİRLEDİ
42. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Stojiljkovic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Mendes'in sert şutu ağlarla buluştu: 1-0
EYÜPSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI
61. dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında Bilal Gülden'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mehmet Tosun, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
64. dakikada Eyüpspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Stojiljkovic'in şutunda savunma oyuncusunun elle oynadığı gerekçesiyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
DENİZ TÜRÜÇ PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
66. dakikada kazanılan penaltıyı Deniz Türüç, gole çevirerek takımı bir kez daha öne geçirdi: 2-1
MENDES KENDİSİNİN İKİNCİ, TAKIMININ ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ KAYDETTİ
78. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, ceza yayı üzende bekleyen Espinoza'ya topu gönderdi. Espinoza'nın pasında ceza alanına sol çaprazdan giren Mendes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1
ATAKAN ARSLAN SKORU BELİRLEDİ
87. dakikada Mehmet Tosun'un ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Atakan Arslan, ceza alanı sol çaprazından attığı sert şutta top kaleci Lung'un sağında ağlara gitti: 3-2
Karşılaşma, Kayserispor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: haberinburada
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