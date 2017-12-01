Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Kayserispor zor da olsa kazandı

KAYSERİSPOR ZOR DA OLSA KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kayserispor, TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.

Tarih : 01 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Kayserispor Zor Da Olsa Kazandı(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kayserispor, TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'u konuk etti.

MENDES HARİKA BİR GOL İLE İLK YARI SKORUNU BELİRLEDİ

42. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Stojiljkovic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Mendes'in sert şutu ağlarla buluştu: 1-0

EYÜPSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI

61. dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında Bilal Gülden'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mehmet Tosun, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

64. dakikada Eyüpspor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Stojiljkovic'in şutunda savunma oyuncusunun elle oynadığı gerekçesiyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

DENİZ TÜRÜÇ PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

66. dakikada kazanılan penaltıyı Deniz Türüç, gole çevirerek takımı bir kez daha öne geçirdi: 2-1

MENDES KENDİSİNİN İKİNCİ, TAKIMININ ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ KAYDETTİ

78. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, ceza yayı üzende bekleyen Espinoza'ya topu gönderdi. Espinoza'nın pasında ceza alanına sol çaprazdan giren Mendes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

ATAKAN ARSLAN SKORU BELİRLEDİ

87. dakikada Mehmet Tosun'un ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Atakan Arslan, ceza alanı sol çaprazından attığı sert şutta top kaleci Lung'un sağında ağlara gitti: 3-2

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kayserispor  Zor  Da  Olsa  Kazandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER