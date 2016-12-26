Çavuşoğlu Rus Mevkidaşı Lavrov İle Telefonda Görüştü
Yeşim Salkım: Gülben'le Hesabımız Öbür Dünyada
Yeni Cumhurbaşkanı Ab Bayrağını İndirtti
Galatasaray'da İmzalar Atıldı!
Atalay Filiz 'sahtecilik' Suçundan Hakim Karşısında
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl Dönümü
İran Açık Açık İtiraf Etti!
Türkiye Nesnelerin İnterneti İle Geleceğe Hazırlanıyor
Neogaf 2016 Yılının En Kötü Oyunlarını Açıkladı
Citroen C3 Yenilenip, Gücüne Güç Kattı!
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Crytek Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Yatırım Öngörüyor
Cyanogen Pazardan Çekiliyor
Opel Mokka X'den Rakiplerine Gözdağı!
Hac Kayıtları Başlıyor
Son 3 Yılda Büyük İkramiye Çeyrek Bilete İsabet Etti
'ben Arfa Paris'te Kalmak İstiyor'
Oğlunu Kaybeden Babanın Kızımı Yaşatın Feryadı!
5 İnç Büyüklüğünde, Çift Kameralı Yeni Bir İphone

kayserispor'da nakoulma şoku!

KAYSERİSPOR'DA NAKOULMA ŞOKU!

Kayserispor'un Burkina Faso'lu forveti Prejuce Nakoulma, alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip ülkesine gitti.

Tarih : 26 Aralık 2016, 15:13
Puan Ver : Kayserispor'da Nakoulma Şoku!(10/10)9


Bu sezon Kayserispor'a transfer olan Prejuce Nakoulma, sarı kırmızılı kulüple olan sözleşmesini feshetti ve ülkesine gitti.



2015-16 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve kırmızı lacivertli takımın küme düşmesinin ardından Kayserispor'a transfer olan Nakoulma, yeni kulübünde beklentileri karşılayamamıştı.



Kayserispor'da özellikle ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan ve yönetim ile sürekli ters düşen Nakoulma, alacaklarını gerekçe göstererek Kayserispor ile olan sözleşmesini fesh etti ve ülkesine gitti.



Nakoulma'nın Kayserispor ile mukavelesi sezon sonunda bitecekti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Kayserispor  Da  Nakoulma  Şoku    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER