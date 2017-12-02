KAYSERİSPOR'UN GOLCÜSÜ GYAN, PİLOT OLUYOR
Havayolu şirketi kuran Kayserispor'un golcüsü Asamoah Gyan, "Uçak kullanmayı öğreneceğim" dedi.
Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, kurmaya hazırlandığı havayolu şirketiyle ilgili CNN International'e açıklamalar yaptı. Gyan'ın Baby-Jet adındaki havayolu şirketi, Gana hükumetinden onay almış, şirkete lisans verilmişti.
"HER İŞTE RİSK VAR"
Yıldız futbolcu "Giriştiğim işe onay verilmiş olması benim için bir onur ve pozitif anlamda bir baskıdır. Elbette ki riskli bir işe girişiyorum. Ancak her işin bir riski vardır ve ben buna hazırım" dedi.
"2012'DE GİRECEKTİM, DOĞRU ZAMANI BEKLEDİM"
Havacılığın büyük potansiyel taşıyan bir sektör olduğu ve buraya girmesi konusunda tavsiye aldığını belirten Gyan "Bir havayolu şirketi fikri bende 2012'de uyandı ama doğru zaman için bekledim. Gana ekonomisinin şimdilerde, pek çok alanda büyümekte olduğuna inanıyorum ve havacılık endüstrisi de bunlardan biri" diye konuştu.
"ÜLKEME KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"
Bu işe girişmesinde hem bireysel hem de toplumsal hislerinin etkisi olduğuna dikkat çeken futbolcu şöyle devam etti: "Bir ülkeme katkı sunma isteği... Yeni iş olanakları yaratmak. ve tabii bir de futbol sonrası iyi bir hayat".
"UMARIM PART TİME BİR İŞ OLACAK"
İşe bizzat dahil olabileceğinden de bahseden Asamoah Gyan "Nasıl pilotluk yapılır, nasıl uçak kullanılır onu da öğreneceğim. Umarım part time bir iş olacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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