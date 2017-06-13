KAYSERİSPOR'UN YENİ HOCASI BAHİSTEN MEN CEZASI ALMIŞ!
Mesut Bakkal yönetiminde tehlikeli bölgeden uzaklaşarak ligde kalmayı başaran Kayserispor'da tecrübeli hocayla yola devam edilmedi.
Tamer Tuna, İbrahim Üzülmez gibi isimlerle anlaşılması beklenirken Sarı-Kırmızılı yönetim takımı sürpriz bir şekilde Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya emanet etti.
Geçen sezon prensipte Antep'le de anlaşan, ancak yaşanan terör olaylarını bahane ederek gelmekten vazgeçen deneyimli hoca gelecek sezondan itibaren Kayseri'nin başında yer alacak.
Son olarak Romanya'da Astra'nın başında olan ve elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Marius Sumudica'nın geçmişi ise pek parlak sayılmaz. Sumudica, yakın zamanda Romanya'da Astra'yı çalıştırdığı dönemde Futbol Federasyonu tarafından 6 ay men cezası almıştı, sonrasında ceza 2 aya indirilmişti.
kaynak:sabah
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