

Kulüp başkanı Erol Bedir, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, dün akşam geç saatlerde Kayserispor'un yeni teknik direktörünü belirlediklerini hatırlattı.







Sumudica ile her şeyi ayrıntılarıyla konuşup imza altına aldıklarını aktaran Bedir, "Yeni hocamız Romanya'nın Astra Giurgiu takımının 2 yıldır teknik direktörlüğünü yapıyordu. Adı biraz uzun. Kendisi 'bana kısaca Şumi diyebilirsiniz' diyor. Bizim de işimize geldi biz de hemen 'Şumi' demeye başladık." dedi.







Bedir, heyecanlı, başarılı ve dürüst bir teknik adamla anlaştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:







"Uyum açısından, kişilik bakımından bize çok şey katacaktır. Heyecanlı, samimi, dürüst ve en iyisini verebilecek bir hoca olarak görüyoruz. Çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Kendisine Türkiye'ye ve Kayseri'ye hoş geldin diyorum. Bugün bu törenden sonra hocayla oturup transfer konusunu görüşeceğiz. Onun kafasında olan oyuncular var, bizim daha önce yaptığımız çalışmalar var onları masaya yatıracağız. Kamp programı, kampın yeri, hazırlık maçlarının yeri ve zamanını konuşacağız. Zannediyorum 27-28 Haziran'da kamp başladığında transferlerimizin yüzde 80'i tamamlanmış olur."







kaynak:sabah