KAYYUM ATANAN DEV AVM'DEKİ DÜKKANLAR SATIŞA ÇIKTI
Antalya'nın en büyük alışveriş merkezi olan MarkAntalya AVM'de yer alan restoranlar satılıyor. Ekim 2016'da kayyum atanan ve firari olan sahipleri FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan AVM'deki satışın toplam değeri 20 milyon TL.
Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının kararını değerlendiren Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ekim 2016'da kentin en büyük AVM'si olan MarkAntalya Alışveriş Merkezi'ne FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında kayyum atanmasına karar vermişti.
kaynak:cnntürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar