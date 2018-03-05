Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

'KAYYUM ATANAN ŞİRKETE İHALE' İDDİASINA YÜKSEK MAHKEMEDEN YALANLAMA


'Kayyum atanan şirkete ihale' iddiasına yüksek mahkemeden yalanlama
Tarih : 05 Mart 2018, 21:00
Puan Ver : 'kayyum Atanan Şirkete İhale' İddiasına Yüksek Mahkemeden Yalanlama(5/10)1

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

HABERE ATIFTA BULUNULDU

Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün ulusal bir gazetede, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönünde iddialar içeren bir haberin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönündeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, söz konusu şirkete herhangi bir ihale vermemiş ve anılan şirketten hiçbir hizmet satın almamıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Kayyum  Atanan  Şirkete  İhale    İddiasına  Yüksek  Mahkemeden  Yalanlama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER