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Kaza Yapan Araçtaki Filler Otoyolu Kapattı

KAZA YAPAN ARAÇTAKİ FİLLER OTOYOLU KAPATTI

İspanya'da kaza yapan araçtan çıkan beş fil, otoyolda trafiğin durmasına yol açtı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 12:30
Puan Ver : Kaza Yapan Araçtaki Filler Otoyolu Kapattı(10/10)6

İspanya'nın güneydoğusundaki Albecete yakınlarındaki Pozo Canada kasabasında kaza yapan bir araçtan çıkan beş fil, otoyolda trafiğin durmasına yol açtı.

FİLLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Polis, fillerden birinin kazada aldığı yaralardan öldüğünü, ikisinin ise sağlıklı olduğunu belirtti. Yaralı filler ise, olay yerine getirilen vinçle otoyoldan alındı. Yaşanan kazada, fillerin taşıyan kamyonun sürücüsü yara almadı.

Kamyonun bir sirke ait olduğuna inanılıyor.

VİDEOSU YAYINLANDI

İspanya'daki otoyollardan sorumlu kuruluşun direktörü Gregerio Serrano, fillerin tahliye edilişini gösteren bir videoyu sosyal medya hesabından yayımladı. Albecete Polisi de, kazanın ardından otoyolda dolaşan üç filin fotoğraflarını kamuoyuna dağıttı.

SORUŞTURULUYOR

Serrano Twitter'da yaptığı açıklamada, kazanın soruşturulduğunu söyledi.

Pozo Canada Belediyesi de, kazadan kurtulan dört filin bir bakım merkezlerinde çekilen fotoğraflarını yayımladı. Belediye, transfer edilene dek fillerin bakım altında tutulacağını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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