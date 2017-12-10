Bakan Resmen Duyurdu: Hal Yasası, Gıda Komitesinden Geçti
Kaza Yapan Burak'la İlgili İlk Açıklama Geldi
Ankara'da Polisleri Bile Şaşırtan Düzenekle Akaryakıt Hırsızlığı
Apple, Popüler Müzik Uygulaması Shazam'ı Satın Alıyor
Osmanlıspor, Alanyaspor'u 3 Penaltı Golüyle 3-0 Yendi
Türkiye'nin Bağdat'taki Sıra Dışı Büyükelçisi
Firari Fetö'cüden Skandal Kudüs Paylaşımı: Protesto Eden Türkleri Abd'ye Şikayet Etti
Erdoğan'dan Trump'a Manidar Kudüs Çıkışı: Tek Başına Emlak Mı Alıp Satıyorsun
Netenyahu, Kudüs Kararını Eleştiren Avrupa Ülkelerini İkiyüzlülükle Suçladı
Erdoğan: Ankara-Sivas Yht Projesinde Gecikmeye Neden Olanlardan Hasap Soracağım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kudüs Pankartı Asıldı, 5 Kişi Gözaltında
Burak Yılmaz'ın Kaza Yaptığı Araç, Fatih Terim'in Damadının Çıktı
Gs Maçında Büyük Ayıp! Bu Mutlu Tablo Bozuldu
İstanbul-Sivas Arası 5 Saate Düşecek
Şampiyon Olan Milli Sporcu, Rakibinin Babasından Dayak Yedi
Toyota, Sakarya'daki Fabrikasında Üretim Ve İhracat Rekoru Kırdı
Burak Yılmaz'ın Aracı, Takla Atarak Park Halindeki Cipe Çarptı
Arkadaşlarına Sıra Dayağı Atan Öğrenci, Şimdi Dünya Üçüncüsü Oldu
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Tartışma Yaratacak Sözler: Sen Bittin
Sokak Ortasında Kurşun Yağmuruna Tutulan Kadın Öldü

Kaza yapan Burak'la ilgili ilk açıklama geldi

KAZA YAPAN BURAK'LA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA GELDİ

Sarıyer'de kontrolünü kaybettiği arabasıyla park halindeki araca çarpan Burak Yılmaz'ın menajeri, "Allah'a şükür Burak'ın durumu şu anda gayet iyi, bir sıkıntı yok." dedi.

Tarih : 10 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Kaza Yapan Burak'la İlgili İlk Açıklama Geldi(8/10)4

İstanbul Sarıyer'de Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'ın kontrolündeki araç, taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Polis, kaza yerinde sürücüyü bulamadı.

"SELÇUK İNAN'LA OLCAN ADIN ALIP GÖTÜRDÜ"

Görgü tanığı, "Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz ? diye sordum. 'Yok' dedi. Burak Yılmaz'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnanla, Olcan Adın da geldiler. Burak'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnanla birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım" dedi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: DURUMU İYİ

Fanatik'te yer alan habere göre Burak Yılmaz'ın menajeri Ogan Tarhan, yaptığı ilk açıklamada yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğunu belirtti. Tarhan, "Allah'a şükür Burak'ın durumu şu anda gayet iyi, bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEDİ

Trabzonspor, Burak'ın kazası nedeniyle resmi internet sitesinden açıklama yayınlayarak geçmiş olsun diledi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izin nedeniyle İstanbul'da kalmış, dün gece aracıyla seyir halindeyken maddi hasarlı trafik kazası yaşamıştır. Sağlık durumu gayet iyi olan oyuncumuz Burak Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kaza  Yapan  Burak  La  İlgili  İlk  Açıklama  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER