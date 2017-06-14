

Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan acemi askerleri alıp Samsun-Çarşamba Havalimanına götüren Zehni Kaşar (47) idaresindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü, Samsun'un Kavak ilçesinde 5 gün önce refüje devrilmişti. Kazada 46'sı er, 1'i astsubay, 2'si şoför toplam 49 yolcu yaralanmıştı. Ağır yaralanan ve Kavak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından 112'ye ait ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Diyarbakır Silvan nüfusuna kayıtlı er Sabır Binen bugün hayatını kaybetti.







Şehit Sabır Binen için saat 13.30'da Kıranköy Mezarlığında tören yapılacak. Törenin ardından cenaze saat 14.30'da uçakla memleketi Diyarbakır'a gönderilecek.











kaynak:sabah