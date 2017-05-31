

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde TIR ile kamyon çarpıştı. Kamyonun sürücüsü Nafi Kamacı, aracın camından fırlayıp TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 09.00 sıralarında D400 karayolu Manavgat'a bağlı Taşağıl kavşağında meydana geldi. Abdullah Balcı'nın kullandığı 31 PF 351 plakalı TIR, sinyalize kavşakta Nafi Kamacı'nın kullandığı 07 VEE 61 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazayı görüp duran Hüseyin Okudan'ın kullandığı 07 VSD 41 plakalı otomobile ise arkadan gelen Hamza Erkek'in kullandığı 34 JN 825 plakalı hafif ticari araç çarptı.



Kaza sırasında çarpmanın şiddetiyle aracın camından fırlayan kamyon şoförü Nafi Kamacı, TIR'ın altında kaldı. Kazanın ardından olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Vinç ve forklift yardımıyla kaldırılan TIR'ın altından çıkarılan Nafi Kamacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Nafi Kamacı'nın cesedi morga götürüldü. TIR şoförü Abdullah Balcı ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Kaza nedeniyle D400 karayolu Manavgat-Antalya yönünde kapanırken, ulaşım servis yolundan sağlandı.







kaynak:hürriyet