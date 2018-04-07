KAZADAN KURTULDUK DERKEN BAŞKA ARACIN ALTINDA CAN VERDİLER
Niğde'de, kaza yaptıktan sonra yolda önlem almaya çalışan kazazedelere, başka bir otomobil çarpıp kaçtı. Damat ve kayınpeder öldü, kaçan aracın plakası olay yerinde bulundu.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, kaza yaptıktan sonra yolda önlem almaya çalışan kazazedelere, başka bir otomobilin çarpıp, kaçması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İKİ OTOMOBİL KÖY YOLUNDA KAZA YAPTI
Kaza, gece saatlerinde Hüsniye köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 51 HF 795 ve 33 NPP 81 plakalı otomobiller, köy yolunda kaza yaptı.
YOLDA ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIRKEN OTOMOBİL ÇARPIP KAÇTI
Maddi hasarlı kaza sonrası, araçlarından inip, ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için önlem almaya çalışan kazazedelere, 51 BC 863 plakalı otomobil, çarpıp kaçtı.
KAÇAN ARACIN PLAKASI BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kaçan aracın plakası ise kaza yerinde bulundu.
DAMATLA KAYIN PEDER ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ümit Akkuş (35) ile kayınbabası olduğu belirtilen Ramazan Dündar'ın (55) öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan Sema Akkuş (29) ve Sümeyye Akkuş (3) ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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