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Kazadan kurtulduk derken başka aracın altında can verdiler

KAZADAN KURTULDUK DERKEN BAŞKA ARACIN ALTINDA CAN VERDİLER

Niğde'de, kaza yaptıktan sonra yolda önlem almaya çalışan kazazedelere, başka bir otomobil çarpıp kaçtı. Damat ve kayınpeder öldü, kaçan aracın plakası olay yerinde bulundu.

Tarih : 07 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Kazadan Kurtulduk Derken Başka Aracın Altında Can Verdiler(9/10)5

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, kaza yaptıktan sonra yolda önlem almaya çalışan kazazedelere, başka bir otomobilin çarpıp, kaçması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL KÖY YOLUNDA KAZA YAPTI

Kaza, gece saatlerinde Hüsniye köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 51 HF 795 ve 33 NPP 81 plakalı otomobiller, köy yolunda kaza yaptı.

YOLDA ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞIRKEN OTOMOBİL ÇARPIP KAÇTI

Maddi hasarlı kaza sonrası, araçlarından inip, ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için önlem almaya çalışan kazazedelere, 51 BC 863 plakalı otomobil, çarpıp kaçtı.

KAÇAN ARACIN PLAKASI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kaçan aracın plakası ise kaza yerinde bulundu.

DAMATLA KAYIN PEDER ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ümit Akkuş (35) ile kayınbabası olduğu belirtilen Ramazan Dündar'ın (55) öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan Sema Akkuş (29) ve Sümeyye Akkuş (3) ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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