Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
İslami Bitcoin Geliyor! Tek Bir Şartı Var
Anadolu Efes Sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 83-68 Yendi

Kazadan önce sabahladığı mekan ortaya çıktı

KAZADAN ÖNCE SABAHLADIĞI MEKAN ORTAYA ÇIKTI

Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın, arabasıyla kaza yapmadan önce Selçuk İnan ve Olcan Adın'la gece kulübünde eğlendiği ortaya çıktı.

Tarih : 12 Aralık 2017, 14:30
Puan Ver : Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı(10/10)6

Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, geçirdiği kazayla yürekleri ağıza getirdi. Kazayla ilgili çarpıcı ayrıntılar da ortaya çıktı...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; bordo-mavili takımın golcüsü Yılmaz, takımının 3-0 galibiyeti ile biten Kasımpaşa maçının ardından İstanbul'a geldi. Emirgan'daki 'Gizli Kalsın' adlı mekanda arkadaşları Selçuk İnan ve Olcan Adın ile eğlendi. Futbolcular, sabaha karşı evlerine gitmek için araçlarına bindi.

Ancak Yılmaz, kullandığı Ferrari California marka aracın kontrolünü kaybetti. Taklalar atarak, karşı yönden gelen lüks ciple çarpıştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre futbolcuyu araçtan arkadaşları İnan ve Adın çıkardı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Yılmaz, daha sonra futbolcu arkadaşlarının aracına binip bölgeden uzaklaştı.

ARAÇ OTOPARKTA KALDI

Olay yerine giden polis ekipleri aracın şoförünü bulamadı. Bir süre sonra Yılmaz'ın menajeri Ogan Tarhan, futbolcunun kaza yaptığını doğruladı. Yılmaz'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Değeri 1 milyon 125 bin lira olan aracın Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğu ortaya çıktı.

SEBEP OLAY YERİNDEN AYRILMASI VE ALKOL TESTİ YAPTIRMAMASI

Yılmaz'ın çarpıştığı cipin değerinin de 800 bin lira olduğu ve araçta 300 bin liralık masraf olduğu saptandı. Kazayı şans eseri yara almadan kurtaran Yılmaz'a sigorta şirketi de kabarık bir fatura çıkardı! Şirket, araçta meydana gelen 3 milyon liralık zararı karşılamayacağını açıkladı. Sebebi ise Yılmaz'ın kazanın ardından apar topar olay yerinden ayrılması ve alkol testi yaptırmamasıydı.

Öte yandan lüks araç, Yeniköy'de bir otoparka kaldırıldı. Lüks otomobili, şu ana kadar kimsenin almaması da akıllarda soru işareti bıraktı...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kazadan  Önce  Sabahladığı  Mekan  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER