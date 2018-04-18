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Kazayı Gören Bakan Konvoyunu Durdurup Yaralılarla İlgilendi
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Kazayı gören Bakan konvoyunu durdurup yaralılarla ilgilendi

KAZAYI GÖREN BAKAN KONVOYUNU DURDURUP YARALILARLA İLGİLENDİ

Tekirdağ'daki bir programa katılmak üzere kentte gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde meydana gelen trafik kazasında yaralılara konvoydaki sağlık ekipleri müdahale etti. Soylu yaralılarla bizzat ilgilendi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Kazayı Gören Bakan Konvoyunu Durdurup Yaralılarla İlgilendi(5/10)1

Tekirdağ'daki bir programa katılmak üzere kentte gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde meydana gelen yaralamaları trafik kazasında yaralılara konvoydaki sağlık ekipleri müdahale etti. Bakan Soylu'da yaralılarla ilgilendi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE TOPLANTISINA GİDİYORDU

Tekirdağ girişi çevre yolunda bir otomobil ve kamyonetin çarpıştı. Kaza, kente "Uyuşturucuyla Mücadele" toplantısına katılmak üzere gelen İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyu önünde oldu. Bakan Soylu, aracını durdurdu. Kaza bölgesine geçti, kazazedelerle yakından ilgilendi.

1'İ AĞIR 5 YARALI VAR

Bu arada Soylu'nun konvoydaki ambulansındaki sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

1'i ağır 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılması sonrası Bakan Soylu toplantının yapılacağı otele geçiş yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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