KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE FLAŞ DEĞİŞİKLİK
Katma Değer Vergisi (KDV) iade alacağının 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'ndan doğan borçlara mahsuben iadesi, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacak.
Katma Değer Vergisi (KDV) iade alacağının 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'ndan doğan borçlara mahsuben iadesi, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacak.
Maliye Bakanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunu'ndan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırıldı.
İade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunu'ndan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacak.
Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibarıyla yapılacak. İndirimli Teminat Uygulaması Sertifikası İTUS) sahibi mükellefler de dahil talep edilen iade miktarının tamamı için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek. Teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecek.
kaynak:ahaber
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