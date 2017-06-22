KDV'DE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
Katma Değer Vergisi (KDV) iade alacağının 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacak
Maliye Bakanlığının Katma Değer Vergi̇si̇ Genel Uygulama Tebli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırıldı.
İade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacak.
kaynak:habertürk
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