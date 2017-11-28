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Kebapçı Selahattin Aydoğdu Kızını Evlendirdi

KEBAPÇI SELAHATTİN AYDOĞDU KIZINI EVLENDİRDİ

Fatih Terim'i döven TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Selahattin Aydoğdu'nun kızı dünyaevine girdi.

Tarih : 28 Kasım 2017, 23:30
Puan Ver : Kebapçı Selahattin Aydoğdu Kızını Evlendirdi(5/10)1

TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Selahattin Aydoğdu'nun kızı Özlem Aydoğdu, Halil Özbay ile evlendi. Levent'te bulunan bir otelde gerçekleştirilen düğüne Aydoğdu ve Özbay ailelerinin yakınlarının yanı sıra futbol dünyasından birçok önemli isim katıldı. Düğünde çiftin nikah şahitliğini Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, eski bakanlardan Nimet Baş ve ünlü isimler yaptı. Evlilik cüzdanını geline teslim eden Nimet Baş, "Bugün pozitif ayrımcılık yapacağım. Onun için evlilik cüzdanını gelinimize takdim ediyorum" dedi.

"SAĞ OLSUNLAR BUGÜN DOSTLARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Düğün öncesinde açıklamalarda bulunan Selahattin Aydoğdu, "Bugün benim mutlu bir günümdür. Herkesin evladı kendisi için değerlidir, benim bir tane kızım var ve benim için çok değerli. Dostlarımızla bir aradayız, onun için çok mutluyum. Katılan, katılmayan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bugün dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Onun için kalabalık bir düğün oldu" diye konuştu.

'HEM GALATASARAY HEM ADANA DEMİRSPORLUYUM'

Mutlu olduğunu belirten damat Halil Özbay ise, "Ben de hem Galatasaraylıyım hem de Adana Demirsporluyum. Herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. Selahattin Aydoğdu'nun kızı Özlem Aydoğdu ise, "Ben bugün çok heyecanlıyım. Babama, aileme herkese teşekkür ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmadıkları için" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM MEKANINI BASMIŞTI

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, iki damadı ve bir koruması ile birlikte damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e gidip, hem Yüzevler'in sabihi Selahattin Aydoğdu'yu hem de 5 çalışanını darp etmişti. Sandalyelerin havada uçuştuğu, yumrukların konuştuğu kavga sonrasında, yaralılar darp raporu aldı, karakola giderek şikayette bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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