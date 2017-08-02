KEDİ FİRARDA! OFİSTE YALNIZ KALINCA KAPIYI AÇIP ŞİRKETİ AYAĞA KALDIRDI
Özel bir şirkette beslenen kedi, çalışanların izin gününde ofiste kimseyi göremeyince, kapıyı zorlayıp dışarı çıktı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
İstanbul'daki özel bir şirkette, çalışanların ofiste beslediği kedi, etrafta kimseyi göremeyince ofisten çıkmaya karar verdi. Yanına mama ve su bırakılmasına rağmen, sevgi açlığını gidermek için çalışanlara ihtiyaç duydu. Uzun bir mücadeleyle ofisin cam kapısını açmayı başaran kedi, binada gezintiye çıktı. Kaçış esnasında alarmı harekete geçirerek ortalığı ayağa kaldırdı.
ALARMI HAREKETE GEÇİREREK ÇALIŞANLARI ŞİRKETE TOPLADI
Sevilmeye bayılan tüy yumağı, etrafta kimseyi göremeyip canı sıkılınca ofisten kaçmaya karar verdi. Şirket içindeki güvenlik kameralarına yakalanan yaramaz kedinin, cam kapıyla verdiği mücadele dakikalar sürdü. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açıp şirket içinde dolaşarak çalışanları arayan ilgiye aç kedi, kapıları zorladığı için alarmı harekete geçirdi. Güvenlik alarmını duyan çalışanlar soluğu şirkette alınca, sevilmek isteyen minnoş da amacına ulaşmış oldu.
Kaynak: haberinburada
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