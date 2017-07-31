KEDİDİR KEDİ! EVİN YARAMAZ SAKİNLERİ, ALARMI BÖYLE ÇALIŞTIRDI
Gece vakti canı sıkılan Tom adlı kedi, fotoğraf çerçevesini yere atarak alarmı harekete geçirdi. Ev sahibini panikle uyandıran kedinin yaramazlığı kameraya böyle yansıdı.
Gecenin bir yarısı, çalışma masasının üzerinde dolaşan haylaz kedi Tom, fotoğraf çerçevesini yere düşürerek yüksek teknolojili alarmı harekete geçirince ev sahibi paniğe kapıldı. Bu sırada, evin diğer kedileri olay yerini terk ederken Tom pişkinlikle yatmaya devam etti.
3 GÜNDE 226 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ
O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Miami'de yaşayan ev sahibinin paylaştığı bu görüntüler, sosyal medyada 3 gün içinde 226 milyondan fazla izlendi.
( Kaynak: dailymail.co.uk )
Kaynak: haberinburada
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