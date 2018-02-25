KEDİNİN ÜZÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Sosyal medyada bir kedinin çift halinde pencere önünde oturan iki kedi tarafından dışlanıp üzülmesi görenleri hüzünlendirdi.
Sosyal medyada bir kedinin, çift halinde pencerenin önünde oturan kedilere bakışı görenlere duygu dolu anlar yaşattı.
ÜZGÜN GÖZLERLE KEDİLERE BAKTI
İki kedi yan yana gelip pencerenin önünde oynayıp eğlenirken, arkalarından onları izleyen başka bir kedi, kameranın önünde mutlu çifte bakıp hüzünlendi. Sosyal medyada hızla yayılan kedinin görüntüsü izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar