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Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!

KEDİYE İŞKENCE EDEN ASKER SERBEST BIRAKILDI!

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediye işkence eden ve "Hayvanları seviyorum, ben de hayvan besliyorum" diyen asker mahkemece serbest bırakıldı.

Tarih : 04 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!(8/10)4

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan er çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Erzincan kent merkezindeki subay orduevinde yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığı için gözaltına alınan Taner H, inzibatlar tarafından Erzincan Adliyesine getirildi.

"HAYVANLARI SEVİYORUM, BEN DE HAYVAN BESLİYORUM"

Taner H.'nin, savcılıktaki ifadesinde İstanbul'da yaşadığını, hayvanları sevdiğini, kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Taner H, ifadesinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan tahlili yapılması amacıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Taner H.'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kapı önünde bekleyen nöbetçilerin gözleri önünde kediyi önce yumruklayan Taner H.'nin ardından nizamiye kapısının üzeri koyarak defalarca vurduğu görülüyor. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde kıvranan kediye son olarak tekmeler savuran Taner H., ardından kameranın açısından kayboldu.

221 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKMIŞTI

Erzincan'da er 25 yaşındaki Taner H.'nin askeri lojmanların nizamiyesinde yavru bir kediye işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması büyük tepkilere neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polisin yakaladığı ve yapılan kontrolde 221 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H., askeri inzibata teslim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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