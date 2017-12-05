Erzincan Orduevinde kediye işkence yaptığı belirlenen askere en üst sınırdan disiplin cezası verildi. Böylece cani askerin askerlik süresi uzatılmış oldu.

Erzincan Orduevinde bir askerin kediye işkence yaptığı görüntülere yönelik başlatılan inceleme tamamlandı.

DİSİPLİN CEZASI VERDİLER

Buna göre 3'üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan personele, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında uygun disiplin cezası verildi.

ASKERLİK SÜRESİ UZADI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu askere erbaş ve erler hakkında verilebilecek disiplin cezasının en üst sınırı uygulandı. Halen birliğinde bulunan personelin ceza nedeniyle terhisine sayılı günler kala askerlik süresi uzadı.

Kaynak: haberinburada