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Kediyi hapsedip kamerayla izlediler! Suçu marketten sucuk kapmak

KEDİYİ HAPSEDİP KAMERAYLA İZLEDİLER! SUÇU MARKETTEN SUCUK KAPMAK

Muğla Bodrum'da market çalışanları sucuk kapan kediyi yakalayıp 2 gün boyunca kafese hapsetti. Çalışanlar, kafesin üstüne "Kamera var izlenmektedir, kediyi ellemeyin" notu bıraktı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 01:10
Puan Ver : Kediyi Hapsedip Kamerayla İzlediler! Suçu Marketten Sucuk Kapmak(5/10)1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marketten sucuk kapan kediyi yakalayan çalışanlar, kediyi kafese hapsetti. 48 saat boyunca kafeste tutulan kediyi hayvanseverler kurtardı.

MARKETTEN SUCUK KAPAN KEDİYİ KAFESE HAPSETTİLER

Ortakent Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkete girerek sucuk kapan kedi, iddiaya göre market yetkilileri tarafından bir kafese hapsedildi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu olayı duyar duymaz marketin depo kısmına gitti.

"BÖYLE CEZA VERİLMEZ"

Kediyi 48 saat boyunca kafeste tutan yetkililerden şikayetçi olan Füsun Uslu, "Kedi markete girdiyse uzaklaştırılır, böyle ceza verilmez" diyerek duruma tepki gösterdi.

"KAMERA VAR İZLENMEKTEDİR, KEDİYİ ELLEMEYİN" NOTU

Kediyi yakalayarak marketin deposunda bulunan bir kafese kitleyen yetkililer birde kafesin üzerine not yazdı. Kedinin bulunduğu kafesi kimsenin ellememesini isteyen yetkililer, "Kamera var izlenmektedir, ellemeyin" notu ile hayvanseverleri çılgına çevirdi. Bu duruma tepki gösteren bir market çalışanı ise gizlice hayvanın çırpınmasını ve bağırışlarını kameraya çekerek hayvanseverlere gönderdi.

2 GÜN BOYUNCA KAFESTE REHİN TUTULDU

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, kendisine ulaşan görüntülerin ardından hayvanseverlerle beraber markete giderek, 48 saat kafeste rehin kalan kediyi kurtararak doğal ortamına bırakılmasını sağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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