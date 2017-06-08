Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !

kel insanların bu ülkede can güvenliği yok

KEL İNSANLARIN BU ÜLKEDE CAN GÜVENLİĞİ YOK

Mozambik'te polis, halkın batıl inançlar yüzünden kel insanları öldürebileceğini belirtti ve yakın bir zamanda iki kişinin kafası kesik halde bulunduğunu açıkladı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:59
Puan Ver : Kel İnsanların Bu Ülkede Can Güvenliği Yok(8/10)10


Mozambik'te polis, halkın batıl inançlar yüzünden kel insanları öldürebileceğini belirtti ve yakın bir zamanda iki kişinin kafası kesik halde bulunduğunu açıkladı.



Cinayetlerin gerçekleştirildiği yere yakın bir çevre olan Milange'da araştırma yapan polis, iki şüpheliyi tutukladı.



Bununla birlikte Albino insanların da öldürüldüğü görüldü. Geçtiğimiz hafta içerisinde üç kişinin öldürüldüğü belirtiliyor.



Şüphelilerin yirmili yaşlarında iki genç Mozambikli olduğu bildirildi. Mozambik Polis Sözcüsü Inacio Dina "Geçen ay iki kel adamın cinayeti nedeniyle iki zanlı tutuklandı. Olay batıl inanç kaynaklı. Halk kellerin zengin olduğuna inanıyor" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Kel  İnsanların  Bu  Ülkede  Can  Güvenliği  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER