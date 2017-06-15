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KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALET YÜRÜYÜŞÜ NÜ GÜVENPARK'TAN ...


KEMAL KILIÇDAROĞLU ADALET YÜRÜYÜŞÜ NÜ GÜVENPARK'TAN ...
Tarih : 15 Haziran 2017, 12:05
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü Nü Güvenpark'tan ...(7/10)7


Kemal Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'nü Güvenpark'tan başlattı

"Tek isteğimiz adalet"

"Kendi ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz"

"Bıçak kemiğe dayandı artık, yeter diyoruz"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından beraberindeki partililer ve vatandaşlarla birlikte Ankara Güvenpark'tan 'Adalet Yürüyüşü' başlattı.

 



 



kaynak:haberler








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