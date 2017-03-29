KEMAL KILIÇDAROĞLU BOZKURT İŞARETİ YAPTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.
16 Nisan yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde mitinglerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün durağı Kayseri oldu.
BOZKURTLA SELAMLADI
Kayseri'nin Sarız ilçesinde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu ve partililer Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan mitinge katılmak üzere ilçeden ayrıldı.
Bu sırada otobüse binen CHP lideri, otobüsün önünde kendini bozkurt işaretiyle selamlayan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vererek, bozkurt işareti yaptı. O anlar Habertürk TV Kameramanı Rıdvan Bilen'in kamerasına yansıdı.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar