CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında elindeki belgeleri açıkladı. Ancak Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın para gönderdiğine yönelik bir belge göstermedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"TÜTÜN ÜRETİCİSİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM"

"Finike'ye ve Kumluca'ya gittim. Vatandaşlarla görüştüm. Hepsi dertli. Biz kimseye yalvarmıyoruz. Bir şey beklemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz diyorlar. Bizim hakkımızı sosyal devlet olarak bize teslim etsinler. Gelsinler seramızı yapsınlar, parası neyse öderiz. Bizim bir özelliğimiz var. Söz verdiğimiz zaman yaparız. Bütün belediyelerimizde asgari ücret net 1500 liradır. Demek ki yapıyoruz. Provokasyon diye tütün üreticilerinin eylemine polis, jandarma müdahale etti. Kabahat bunlara talimat verenlerde. Buradan bütün tütün üreticisi kardeşlerime sesleniyorum. Senin tütün hakkını koruyacak olan partinin adı CHP'dir. Bunu sakın unutma. Emeğin, alın terinin değerini veren partinin adı CHP'dir.

"BEN DE İSYAN EDECEĞİM SİZ DE"

Eğitimcilerle de toplantı yaptık. En son bakan yeni bir değişiklik yaptı sınavlarda. Bakalım nereye kadar gidecek. Çocuklar bizim çocuklarımız. Bu eğitim sistemine, neredeyse her saat değişen eğitim sistemine ben de isyan edeceğim, siz de isyan edeceksiniz. Ne zamn? Sandığa gittiğinizde. Bunlara dersi çocuklarımız adına, Türkiye adına vermeliyiz. İlkokulların yüzde 31'i birleştirilmiş sınıflarda ders veriyor. Yani, 1-2-3. sınıflar aynı sınıfta ders görüyor. Özel okullara aktarılan para 1 milyar 164 milyon lira. Çocuğunu okula gönderirken harçlık veremeyen babaya sesleniyorum, anneye sesleniyorum. Senin çocuğuna bunlar sahip çıkmadılar. Eski para ile 1 katrilyon 164 lira para aktardılar. Senin okulunun temizliğini sen yaparsın ama özel okullara bu kadar kaynak aktarıyorlar.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARACAĞIZ"

1998'den rakam vereyim. MEB'in bütçesinin yüzde 30'u yatırıma gidiyordu. 2002'de yüzde 17, yeni bütçede, 2018'de yüzde 8.6'sı yatırıma gidecek. Bu Ankara'daki beylerin çocukları ayrı yerlere gidiyorlar. Ankara'daki beylerin çocuklarını bütün Türkiye'ye tanıtacağım. Öğretmene gelelim. 15 yıllık öğretmenin aldığı aylık 3040. Emekli olunca daha da düşüyor. Öğretmene para vermeyip de öğretmen ay başını düşünürse çocuğunuzu iyi yetiştirir mi? Boğazımızdan keseceğiz, öğretmene vereceğiz. CHP ne yapacak diyorlar? CHP, bu ülkenin bütün öğretmenlerini seviyor. Öğretmenlik meslek kanunu çıkaracağız. Bağımsız bir kanunu olacak. Öğretmen gözde bir meslek olacak. Maaşı iyi olacak. Öğretmene 3600 ek gösterge göstermek zorundayız. Emekli olduğunda da doğru bir aylık alsın. Her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer maaş ikramiye vereceğiz. Görüşünüz ne olursa olsun benim için en saygın olan meslek öğretmenlik mesleğidir. Çocuğumu eğitiyorsa başımızın üstünde yeri var. Bu ülkenin geleceği öğretmenlere bağlıdır. PAra var para. Sevgili Erdoğan para var. Pul da var. Her şey var. Sevgili Binali Yıldırım, para da var pul da var. Yurt dışındaki faiz lobisine 15 yılda 145 milyar dolar para ödediler. Öğretmene gelince paramız yok dersin. Bu memleketin öğretmenine vereceğim. Bir de içeride var. Onlara ne kadar faiz ödediler? 620 milyar lira.

"BEN BÜTÜN MUHTARLARIN AYAĞINA GİDİYORUM"

Binali Yıldırım da "elinizi tutan mı var faizi indirin" diyor. Bankacılar ülkeyi yönetmiyor ki sen yönetiyorsun. Sarayda oturup ülkeye bakmak ülkeye hayır getirmez. Çiftçi ile emekli ile oturup konuşması lazım. O muhtarları ayağına davet ediyor. Ben bütün muhtarların ayağına gidiyorum.

Biz ne söylersek itiraz ediyorlar. Türkiye'de uyuşturucu yaşı 10'a indi. Son 10 yılda uyuşturucudan yatan hasta sayısı yüzde 381 oranında arttı. Her 10 kişiden birisi 15 yaşından küçük. Araştıralım, önlemini alalım, önergeyi verdik, AK Partililer reddettiler. Bunu bütün vatandaşlarım hafızalarının bir köşesine yazsınlar. AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma hiçbir eleştiri getirmiyorum. Bireysel silahlanma, 20 milyon silah var diyorlar ama bunu sadece 750 bini ruhsatlı. Bunu da tartışalım, önerge verdik, onu da reddettiler. Off Shorelar var ya, Türkiye'de vergi vermemek için bunu da araştıralım dedik. Verdik önergeyi bunu da reddettiler. Sabah yüzünü yıkamak için musluğu açan herkese sesleniyorum. O musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödüyorsun. Ankara'daki beylerin çocukları da Türkiye'de vergi ödememek için başka yere gidip şirket kuruyorlar.

"BEN BU ÜLKE İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Hangi hastaneye giderseniz gidin hemşire açığı var. Bunu da reddettiler. Hastalara sesleniyorum. Sana hizmet etmek için atanması gereken hemşireye bunlar karşı çıktılar. Emeklilere ikramiye verelim dedik, kanun teklifi verdik, onu da reddettiler. Ben bu ülke için çalışıyorum, çocuklarım için değil. Gaziler ve şehitler, gaziler ve şehit yakınları, 15 Temmuz'dan sonra çifte standart oldu. Birinci sınıf şehit yakınları, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden ve yaralananlar bir de terörle mücadelede yaralanan gaziler ya da şehirtler, onlar da 2. sınıf. Adalet burada olmaz. Bunu düzeltelim. Verilen hakları eşit dağıtalım dedik, bunu da reddettiler. Çifte standardı kabul etmiyoruz, karşı çıkınız.

İstanbul Beylikdüzü'nde geçmişte bir uyuşturucu merkezi olan bir yeri belediye başkanımız aldı sosyal tesis haline getirdi. Ekonomideki çarpıklık da kadına yönelik şiddetin unsurudur dedim. Evin beyi aylardır işsizse, büyük bir sinirle geliyor, ufak bir tartışmada hıncını eşinden alıyor dedim. Ben kadına şiddeti savunmadım, savunmayacağım, savunmuyorum. Kadına kalkan her el insanlığa kalkmıştır. Bu iktidar döneminde boşanmalar yüzde 37 arttı. Çocuk istismarı yüzde 134 arttı. Kadına şiddet yüzde 1400 arttı. Sen kadına şiddeti önleyeceğine kalkıp benimle uğraşıyorsun. Çünkü acaba Kılıçdaroğlu'nun nasıl yıpratırım diye.

"ŞİMDİ GELİYORUZ KUTUYU AÇMAYA"

Şimdi geliyoruz kutuyu açmaya. Çorum'da 17 Kasım 2017'de bir konuşma yaptım. 21 Kasım 2017'de yine sorular sordum. "Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün bir vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiklerini biliyor musun? Yerli ve milliysen cevabını vereceksin" dedim. 1.5 milyon lira dava açtılar. Açsan ne olur, açmasan ne olur? Sen soruma adam gidi cevap ver. Beni dinliyordur, yanına bir doktor al yanında olsun.

Gözlerinden öperek tekrar sorayım sayın Erdoğan. 30 milyar doları ne zaman nerede, kimin için harcadın?

KILIÇDAROĞLU NE AÇIKLADI?

İspat edelim. 1 Ağustos 2011 Man Adası Devleti'nde bir şirket kurulur. Küçücük bir ada. Burada bir şirket kurulur. O şirketin kuruluş belgesi bizde. Bu şirket 2 Ağustos itibarıyla birer yönetim kurulu toplantısı yapar. Yönetim kurulu Sıdkı Ayan'dan oluşur. 1 sterlinlik bir şirket. 15 Kasım 2011'de bu şirketi Kasım Öztaş'a devreder. Sıdkı Ayan kimdir tanıyor musun? Kasım Öztaş'ı tanıyor musun? Bu şirketin bütün kayıtları bizim elimizde. Bu şirkete para gitti. 15-12-2012 tarihinde Ziya İlgen, enişte 2.5 milyon dolar şirkete para gönderiyor. 15-12-2011 tarihinde Mustafa Erdoğan, 2.5 milyon dolar para gönderiyor. 26-12-2011 Ziya İlgen 1.250 bin dolar. Mustafa Erdoğan, 1.250 bin dolar para gönderiyor. 27-12-2011 Osman Ketenci, dünür, 1.250 bin dolar gönderiyor. Mustafa Gündoğan 1.250 bin. Eski Özel kalem müdürü bu. Ahmet Burak Erdoğan, 1.450 bin dolar. Ahmet Burak Erdoğan, 2.300 bin dolar. Diyecekler ki bunların belgesi var mı? Bütün bu paraların swift mesajları elimizde. Bu swift mesajı ne demek? Yurt dışına dolar gönderirken bu mesajla gönderiyorsunuz. Hepsi swift mesajları elimizde.

Bankaların dekontu lazım dedin? Parayı gönderdiğin dekontlar. Diyecekler ki bu belgeler sahtedir. Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. Yurt dışına göndermişler o şirketlerin de kayıtlarında var. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın.

"AK PARTİLİ KARDEŞLERİM HATAM VARSA SÖYLEYİN ALINMAM"

Konya Ereğli'de 40 günlük bebek zatürreden öldü. Aralık ayında camı kırıktı. O bebeğin hakkını savunmak için ben bunları soruyorum. Samsun'da 2.5 aylık Kübra bebek açlıktan öldü. Ben Kübra bebeğin hakkını savunmak için bu soruları soruyorum. Başka adalarda şirket kurduracaksın, Türkiye'den para göndereceksin. Sonra Kayseri'den çıkacaksın, dolarları bozdurun biz yerliyiz, milliyiz. Sen ne yerlisin, ne millisin. Sen gayri millisin. Bütün AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Benim bir hatam varsa söyleyin alınmam ama yılları yılı size ahkam keser, doları bozdurun der, kendisi alır çocukları ile yurt dışına giderler. İspat ettim söyle bakayım alçak kim? Kadın, musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödeyecek. Kamyon şoförlerini dinledin mi gözünü sevdiğim Erdoğan. Mazottan alınan vergiyi biliyor musun sen? Senin çocukların dünürün parayı dışlarıya götürecek Kılıçdaroğlu ağzına bant çekecek. Ben bunu yapmam. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Umarım sayın Erdoğan'ın yanında doktoru vardır. Sinirlerine hakim oluyordur umarım. Sevgili Erdoğan sen Türkiye'yi felakete sürüklüyorsun. Ben senin bildiğin susan, 2 tane koltuk verdik oturur sesini keser diyen adam değilim. Ben bu milletin evladıyım. "

Kaynak: haberinburada