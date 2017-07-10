Fransız Soletanche Freyssinet, Zetaş'ın Hisselerini Satın Alıyor
Şenol Güneş, Burak Yılmaz Ve Volkan Şen Transferine Onay Verdi
Türk İş Adamı Markafoni'yi 15 Milyon Dolara Satın Aldı
Yengesini Taciz Eden Babasını Öldürmüştü, 16 Yıl Hapis Cezası Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3. Nükleer Proje İçin İlk Adımlarımızı Attık
Ekonomi Bakanlığı: 15 Temmuz Etkinliği İçin Avusturya'dan Talebimiz Olmadı
Medipol Başakşehir'de Aurelien Chedjou'nun Ayağı Kırıldı, En Az 3 Ay Yok
Bir İspanya Klasiği! İşte Bu Yıl Boğanın Boynuzuna Takılanlar
Bir Kıvılcım, Ekmek Teknesini Alev Topuna Çevirdi!
Berberoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Eden Kılıçdaroğlu: Adaletin Tecelli Edeceğine İnanıyoruz
Türk Eşini Kameralara Aldırmadan Öpücük Yağmuruna Tuttu
Gri Listedeki Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Gübre Fabrikaları Gök Denizcilik'i Satın Alıyor
Gelin Adayı Naz'ın, Ağaoğlu'nun Kardeşiyle Teknedeki Görüntüleri Zuhal Topal'ı Kızdırdı
Musul Sokaklarında Deaş Teröristlerinin Kokmuş Cesetleri Kaldı
Bakan Albayrak: 11 Milyar Metreküplük Doğalgaz Kapasitesine Ulaşacağız
Türkiye'yi Sarsan Olaya Sert Tepki! Küfürler Savurup İdam İstedi
1 Yıllık Emeği Çöpe Dönen Üretici Perişan Oldu!
Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi

KEMAL KILIÇDAROĞLU, MALTEPE CEZAEVİ'NDE ENİS BERBEROĞLU'NU ZİYARET EDİYOR


Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde Enis Berberoğlu'nu Ziyaret Ediyor
Tarih : 10 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'nde Enis Berberoğlu'nu Ziyaret Ediyor(5/10)1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu saat 10.50 sıralarında cezevine geldi. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretin ardından, basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun 'casusluk' iddiasıyla tutuklanmasının ardından 25 gün süren 'Adalet Yürüyüşü'nü başlatmıştı. Ankara Güvenpark'tan çıktığı yolculuğu yürüyerek İstanbul Maltepe'de bitiren Kılıçdaroğlu, bugün Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevinde ziyaret ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  Maltepe  Cezaevi  Nde  Enis  Berberoğlu  Nu  Ziyaret  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER