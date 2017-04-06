Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

kemal kılıçdaroğlu suç işliyor!

KEMAL KILIÇDAROĞLU SUÇ İŞLİYOR!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepkiler dinmek bilmiyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:19
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu Suç İşliyor!(9/10)13


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepkiler dinmek bilmiyor. "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" diyen Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi, AK Parti içinde 120, 180 kadar FETÖ'yle bağlantılı ByLock'çu milletvekili var diyerek asılsız iddialarını sürdürdü.



Sandık süresince takınmaya çalıştığı uzlaşmacı görüntüyü bir kenara bırakmaya çalışarak yeniden manipülasyona yönelen Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor?



Hukukçular ve Siyaset Bilimcilere göre Kılıçdaroğlu suç işliyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kemal  Kılıçdaroğlu  Suç  İşliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER