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kemal kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 9. günü başladı

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜNÜN 9. GÜNÜ BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü 9. gününde Bolu'da devam ediyor

Tarih : 23 Haziran 2017, 10:35
Puan Ver : Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yürüyüşünün 9. Günü Başladı(5/10)2


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nde 9. gün. Yürüyüş öncesi kısa bir açıklama yapan CHP lideri, Berberoğlu'nun tutukluluğuna yönelik olarak bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacağını belirtti.



09:30 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bolu'da Şair Dertli'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.



09:15 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 9. gününe Bolu'da devam ediyor.



09:00 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun avukatlarının bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.



 



kaynak:habertürk








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