KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜNÜN 9. GÜNÜ BAŞLADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü 9. gününde Bolu'da devam ediyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nde 9. gün. Yürüyüş öncesi kısa bir açıklama yapan CHP lideri, Berberoğlu'nun tutukluluğuna yönelik olarak bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacağını belirtti.
09:30 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bolu'da Şair Dertli'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.
09:15 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 9. gününe Bolu'da devam ediyor.
09:00 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun avukatlarının bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar