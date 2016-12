Çağımızın en büyük sorunu maalesef hareketsizlik. Özellikle masa başı işlerde çalışan kadınlarda kemik erimesi, kas sistemi ağrıları, duruş bozuklukları gibi pek çok olumsuz durum ortaya çıkabiliyor. Kemik erimesinin önüne geçmek için doğru beslenme ve düzenli hareket alışkanlığı şart







Birçoğumuz vücudundan gelen sinyalleri dikkate almayarak duymazlıktan geliyor. Oysa alınan küçük bir önlem ve uzman önerilerine kulak vermek birçok hastalığın daha başlamadan fark edilmesine yarıyor. Tüm hastalıkların başarıyla tedavi edilebilmesi için erken tanının şart olduğunu söyleyen Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Eralp Başer, kadınların genç kızlıktan itibaren yaptırması gereken sağlık taramalarını, uyması gereken kuralları anlattı...







ULTRASON ERKEN TEŞHİSİ KOLAYLAŞTIRIR



Her yıl düzenli jinekolojik muayene yaptırılmalıdır. Muayenenin bir parçası olan ultrasonografi çok kolay ve zahmetsizdir, üstelik bu incelemeyi yaptırmak için de pek çok neden var. Bunlardan ilki, ultrasonun tamamen zararsız bir inceleme olması. Ultrason dalgaları kesinlikle x ışını içermiyor ve hiçbir zararı bulunmuyor. Bu tetkikle rahim ve yumurtalıklar ayrıntılı olarak incelenebiliyor. Rahim veya yumurtalıklarda kanser açısından şüpheli bir kitle tespit edilmesi halinde ileri incelemeler yapılıyor. Sağlığınız için düzenli muayene ve jinekolojik ultrason kontrollerinizi aksatmayın.







ADET SONRASI MUTLAKA MEME KONTROLÜ YAPIN



Meme kanserinin, erken tanı konulması durumunda başarılı şekilde tedavi edilebileceğini artık herkes biliyor. Erken tanıda sizin de rolünüz bulunuyor. Kendi vücudunuzu tanımanın çok önemli olduğunu unutmayın. Tek yapmanız gereken, her ay kendi kendine meme muayenesi! Bunun için, her ay adet başlangıcından itibaren yaklaşık bir hafta sonra bu muayeneyi yapmalısınız. Birkaç sefer bu muayeneyi yaptığınız takdirde, normal meme dokunuzu tanıyacak, dolayısıyla yeni bir kitle oluşması halinde hemen fark edebilir hale geleceksiniz.







MAMOGRAFİ YA DA MEME ULTRASONU YAPTIRMAYI UNUTMAYIN



Meme kanserinin erken dönemde tespit edilebilmesi için en önemli silahlardan birisi de mamografi incelemesidir. Hiçbir şikayeti bulunmayan kadınlarda dahi, 40 yaşından itibaren düzenli olarak mamografi yaptırılması ile meme kanserine bağlı ölüm riski belirgin olarak azaltılabiliyor. Genç kadınlarda ise, memede süt üreten dokuların yoğun olması nedeniyle mamografi yerine meme ultrasonu tercih ediliyor.







HPV TESTİYLE RAHİM AĞZI KANSERİNDEN KORUNUN



Rahim ağzı kanseri, cinsel yolla bulaşan bir virüs (HPV-Human papillomavirus) nedeniyle meydana geliyor. Erken dönemdeki rahim ağzı kanseri hiç belirti vermeyebiliyor. Dolayısı ile düzenli aralıklarla kontrollerden geçmek hayati önemi taşıyor. Rahim ağzı kanserine dönüşebilecek kanser öncüsü durumlar çok erken yakalanıp tedavi edilebiliyor. Bunun için kullanılan testler, rahim ağzı hücrelerinin incelendiği pap-smear ve HPV-DNA testi. Pap-smear testinin 21 yaşından itibaren, HPV-DNA testinin ise 30 yaşından itibaren yapılması öneriliyor.







GEBELİKTEN ÜÇ AY ÖNCE



DOKTORA GİDİN



Hem kadının kendisi, hem de bebeğinin sağlığı için gebelik planlanır planlanmaz, ideal olarak da üç ay önce kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kontrolünden geçilmelidir. Bu muayenede doktor genel bir sağlık muayenesini takiben jinekolojik muayene yapacaktır. Bu sayede daha önceden var olduğu bilinmeyen bir hastalık tespit edilip tedavisine başlanabilir. Erken gebelikte yeni gelişmekte olan bebeğin sağlıklı büyüyebilmesi ve organlarının düzgün oluşması için folik asit başta olmak üzere çeşitli takviyelere ihtiyaç vardır. Bunların gebelik oluşmadan tamamlanması ile gebeliğin çok daha sağlıklı bir şekilde başlaması sağlanabilir.







MENOPOZDAKİ KEMİK ERİMESİNE KARŞI KEMİK ÖLÇÜMÜ YAPTIRIN



Menopoz döneminde, kemik erimesi riski belirgin olarak artıyor. Bunun önüne geçmek için doğru beslenme ve düzenli hareket alışkanlığı şart. Kalsiyumdan zengin içeriğe sahip süt ürünleri ve yeşil yapraklı sebzeler diyette bol miktarda bulunmalıdır. Belli aralıklarla yaptırılan kemik mineral dansitometri testi ile kemiklerin yoğunluğunu ölçtürmek mümkün. Kemik erimesi tedavi edilmez ve ilerlerse, en ufak darbede dahi kemik kırılması riski ile karşı karşıya kalınır. Bu nedenle, özellikle menopozdaki kadınların bu ölçümü yaptırmaları ve sonuçlarını doktorları ile paylaşmaları gereklidir.







VÜCUT KİTLE ENDEKSİNİZİ 30'UN ÜZERİNE ÇIKARMAYN



Günümüzde en önemli sağlık sorunlarından birisi de şişmanlık, yani diğer adıyla obezite. Kilonuzun, boyunuzun metre cinsinden değerinin karesine bölünmesi ile elde edilen sayıya Vücut Kitle İndeksi (VKİ) deniliyor. Bu değerin 30'un üzerinde olması, obezite lehine bir bulgu. Obezitenin yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok hastalığa davetiye çıkardığı artık net olarak biliniyor. Eğer fazla kilonuz olduğunu düşünüyorsanız bugün bir adım atın. Doğru bir diyet ve uygun şekilde yapılan sporla bunu yenmenin aslında hiç de zor olmadığını göreceksiniz.







GEBELİKTE CİLDE DÜZENLİ BAKIM YAPILMALI



Gebeliğin vücutta hormonal ve fiziksel pek çok etkisi mevcuttur. Vücudun en büyük organı olarak kabul edilen cilt dokusu da bu etkiler nedeniyle deformasyona uğrayabilir. Ciltte gebelikte ortaya çıkan lekeler, döküntüler, çatlaklar bu değişikliklerin sadece bir kısmıdır. Normal hayatta cilt bakımlarını düzenli olarak yapan kadınlar, gebelik döneminde özellikle zararı da olabilir endişesiyle bu bakımları bırakabiliyor. Oysa ki, cildi sadece bölgesel olarak etkileyen ve çoğu emilip kana karışmayan ürünlerin çoğu gebelikte kullanım için güvenlidir. Zararlı kimyasallar içermeyen cilt bakımı ürünlerinin kullanımı, cilde faydalı olan gıdaların tüketimi (havuç, domates, ceviz-badem gibi kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler) ile gebenin cildi gebeliğin olumsuz etkilerinden en az biçimde etkilenecektir.







HER YAŞTA MUTLAKA SPOR YAPIN



Çağımızda maalesef hareketsizlik çok yaygın bir durum. Özellikle masa başı işlerde çalışan kadınlarda kemik erimesi, kas-iskelet sistemi ağrıları, duruş bozuklukları gibi pek çok olumsuz durum ortaya çıkabiliyor. Bunların önüne geçmek için fırsat yaratmak ve haftada en azından iki-üç gün 30'ar dakikalık bir yürüyüş yapmak dahi sağlık için faydalı olacaktır.







kaynak:sabah