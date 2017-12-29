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Kenan 4 milyonluk arabasını evine TIR'la getirtti

KENAN 4 MİLYONLUK ARABASINI EVİNE TIR'LA GETİRTTİ

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yaklaşık 4 milyon TL'ye Lamborghini marka araba aldı, TIR'la Sapanca'daki evine getirtti.

Tarih : 29 Aralık 2017, 16:00
Puan Ver : Kenan 4 Milyonluk Arabasını Evine Tır'la Getirtti(8/10)4

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yeni arabasına kavuştu. SüperSport'ta 5 dünya şampiyonluğu bulunan Sofuoğlu lüks bir araba aldı.

TIR'LA EVİNE GETİRTTİ

Sofuoğlu geçtiğimiz ay sipariş ettiği, Lamborghini Aventador S marka aracını teslim aldı. Milli sporcu, otomobilini dün TIR'la Sapanca'daki evine getirtti.

DEĞERİ 4 MİLYON TL

Sofuoğlu'nun yeni aracının değeri ise yaklaşık 4 milyon TL. Kenan Sofuoğlu'nun garajında iki Mercedes cip, bir ferrari ve bir de Murat 124 bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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