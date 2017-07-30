Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat evliliklerinin 3. yılını doldurdu. Doğulu, düğünden bir kare paylaşarak eşine romantik sözler dizdi.

Güzel oyuncu Beren Saat ile evliliğinin 3. yılını kutlayan Kenan Doğulu, yaptığı romantik paylaşımla hayranlarını mest etti.

"SENİ SEVMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Kenan Doğulu, Beren Saat ile evlendikleri günden fotoğraf koyup altına "Seni sevmeyi çok seviyorum bir tanecik sevgilim. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü.

İşte Kenan Doğulu'nun o paylaşımı:

Kaynak: haberinburada