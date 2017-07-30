Bodrum'daki Gece Kulübü Saldırısında Ünlü Sunucu Jess Molho'nun Eşi De Yaralandı
Antalya Festival Çarşısı'nda Çıkan Yangın Onlarca İş Yerini Sardı
Emniyet Müdürü, Yeditepe Huzur Operasyonunu Bizzat Denetledi
Bisiklet Tamircisi, 14 Yaşındaki Erkek Çocuğa Tacizden Tutuklandı
Sarayburnu Açıklarındaki Can Pazarı Kamerada! Boğulmak Üzereyken Böyle Kurtarıldı
Çinli Zannedilen Konyalı Ahmet'in Yorumu Olay Yarattı
Kuzey Kore'nin Füze Hamlesine Karşı Abd'den Güç Gösterisi!
Bodrum'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Sadece Ayran İçiyorum Diyen Manken Senem Kuyucuoğlu, Ayakta Durmakta Güçlük Çekti
Rtük, Sınavla 60 Uzman Yardımcısı Alacak
Son Dakika! Hakkari'deki Operasyondan Acı Haber Geldi: 1 Şehit
Ganalı Futbolcu, 10 Kilo Zeytinyağına Bursa'daki Köy Takımına Transfer Oldu
100 Metreden Kayalıklara Çakılan Araç Paramparça Oldu: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kenan Doğulu, Beren Saat İle Evlilik Yıl Dönümünü Romantik Paylaşım İle Kutladı
İhanetin Böylesi! Bylock Kullandığı Tespit Edilen İki Korucu Gözaltında
Hafriyat Kamyonu İşçi Servise Çarpıp Devrildi: Yaralılar Var
Bahçesine Hint Keneviri Ekti, Domates Sanıyordum Dedi
Fenerbahçe, Aboubakar İçin 7 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı
Pınar Altuğ'dan Olay Sözler: Cinsellik Olmadan Hayat Olur Mu?
Konya'da Gasp Edilip Bıçaklanan Genç, Köfteciye Sığındı

Kenan Doğulu, Beren Saat ile Evlilik Yıl Dönümünü Romantik Paylaşım ile Kutladı

KENAN DOĞULU, BEREN SAAT İLE EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ ROMANTİK PAYLAŞIM İLE KUTLADI

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat evliliklerinin 3. yılını doldurdu. Doğulu, düğünden bir kare paylaşarak eşine romantik sözler dizdi.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 11:20
Puan Ver : Kenan Doğulu, Beren Saat İle Evlilik Yıl Dönümünü Romantik Paylaşım İle Kutladı(7/10)3

Güzel oyuncu Beren Saat ile evliliğinin 3. yılını kutlayan Kenan Doğulu, yaptığı romantik paylaşımla hayranlarını mest etti.

"SENİ SEVMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Kenan Doğulu, Beren Saat ile evlendikleri günden fotoğraf koyup altına "Seni sevmeyi çok seviyorum bir tanecik sevgilim. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü.

İşte Kenan Doğulu'nun o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kenan  Doğulu  Beren  Saat  İle  Evlilik  Yıl  Dönümünü  Romantik  Paylaşım  İle  
Kutladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER