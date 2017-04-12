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kenan imirzalıoğlu geri dönüyor

KENAN İMİRZALIOĞLU GERİ DÖNÜYOR

Dizi sürelerinin uzunluğu yüzünden bir süredir hiçbir projede yer almayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Tarih : 12 Nisan 2017, 16:12
Puan Ver : Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor(6/10)5


 Dizi sürelerinin uzunluğu yüzünden bir süredir hiçbir projede yer almayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.



Karadayı dizisinin final yaptığı 2015 yılından bu yana ekrandan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, her fırsatta dizi süreleri bu uzunlukta olduğu sürece bir daha dizilerde oynamayacağını dile getiriyordu.


 


Bu kararından vazgeçen İmirzalıoğlu, Kanal D ekranlarında hayranlarıyla buluşacak. Projenin ekim sonunda başlayacağı öğrenildi.


 


 


kaynak:mynet







Etiketler: Kenan  İmirzalıoğlu  Geri  Dönüyor    haber

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