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Kenan Sofuoğlu: 6. Şampiyonluğumu Elde Edip Kariyerimi Noktalayacağım

KENAN SOFUOĞLU: 6. ŞAMPİYONLUĞUMU ELDE EDİP KARİYERİMİ NOKTALAYACAĞIM

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kariyerinin 20. yılında Dünya Supersport Şampiyonası 2018 sezonunda 6. şampiyonluğunu elde edip kariyerini tamamlamak istiyor.

Tarih : 08 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Kenan Sofuoğlu: 6. Şampiyonluğumu Elde Edip Kariyerimi Noktalayacağım(5/10)1

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kariyerinin 20. yılında, Dünya Supersport Şampiyonasının yeni sezonunda 6. kez mutlu sona ulaşıp kariyerini noktalamak istediğini açıkladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sakatlığına rağmen katıldığı Katar yarışını üçüncü, genel klasmanı ise ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Kenan, 2017 sezonunu geride bıraktı.

Kenan yaptığı açıklamada, geçen sezon şampiyon olamamasına rağmen kötü bir sezon yaşamadığını söyledi.

SAKATLIĞI NEDENİYLE İLK 3 YARIŞI KAYBETTİ

Sağlığına kavuşmanın kendisi için büyük nimet olduğunu ifade eden Kenan, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle şampiyonada ilk üç yarışı kaybettiğini anımsattı.

Katar yarışıyla dünya ikinciliğine yükseldiğini anımsatan Kenan, 2017'nin geride kaldığını ve 2018 sezonunu beklediğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANI BIRAKMAM GEREKTİĞİ TAVSİYESİNDE BULUNDU"

Yeni sezonun kendisi için çok önem arz ettiğini ifade eden Kenan, "2018'de dünya şampiyonluğunu başarabilirsem kariyerimi de noktalamayı düşünüyorum. Bu artık netleşmeye başladı. Son sakatlığımdan sonra Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüzde, o da artık bırakmam gerektiği tavsiyesinde bulundu. Artık kafamdaki şeyleri canlandırmaya başladım. Kariyerimi şampiyonlukla tamamlamak istiyorum. Rabbim 2018'de bunu nasip ederse kariyerimi noktalamak istiyorum. Bu yüzden önemli bir sezon beni bekliyor" şeklinde konuştu.

"54 NUMARAYLA YARIŞACAĞIM"

Kenan, 2018'in kendisi için ayrı bir özelliğinin bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı;

"2018 kariyerimin 20. yılı oluyor. 20. yılımda şampiyonlukla kariyerimi noktalamak istiyorum. Başarabilirsem 6. kez dünya şampiyonluğum olacak. Önümüzdeki sezon 34 yaşında olacağım, spor dalında 30'dan sonra artık emeklilik yaşı yaklaşır. Yeni sezonda 54 numarayla yarışacağım için çok mutluyum. Ben kariyerime 54 numarayla başladım. Sakarya sevdalısı bir insan olarak hep 54 numarayla yarıştım. Son yıllarda şampiyon olduğum için takımım 1 numarayla yarışmamı çok istemişti. Ben de takımımın bu teklifini reddetmedim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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