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kenan sofuoğlu ispanya'da pistlere dönüyor

KENAN SOFUOĞLU İSPANYA'DA PİSTLERE DÖNÜYOR

Elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk iki yarışına katılamayan milli sporcu Kenan Sofuoğlu, bu hafta sonu İspanya'daki yarışa katılacak.

Tarih : 28 Mart 2017, 12:37
Puan Ver : Kenan Sofuoğlu İspanya'da Pistlere Dönüyor(10/10)8


Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk iki yarışına katılamayan Kawasaki Puccetti Racing takımında yarışan milli sporcumuz Kenan Sofuoğlu, 2 Nisan'da İspanya Aragon Pisti'nde (5.077 Km.) yapılacak sezonun üçüncü yarışına çıkarak aylardır uzak kaldığı pistlere geri dönecek.



Sezonun üçüncü yarışı 31 Mart Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak. 01 Nisan Cumartesi günü Super Pole ile devam edecek İspanya yarışı, 02 Nisan Pazar günü TSİ 12:30'da Aragon Pisti'nde (16 tur-81.232 Km.) start alacak.



 



kaynak:sabah








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