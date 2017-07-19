Kendi Partisi Sırtından Bıçakladı! Trump: Hayal Kırıklığına Uğradım
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Kendi partisi sırtından bıçakladı! Trump: Hayal kırıklığına uğradım

KENDİ PARTİSİ SIRTINDAN BIÇAKLADI! TRUMP: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerin bile destek vermemesi sonucu Trump'ın yeni sağlık sigortası yasa tasarısının kabul edilme şansı kalmadı. Trump karar sonrası sadece "Çok hayal kırıklığına uğradım" diyebildi.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Kendi Partisi Sırtından Bıçakladı! Trump: Hayal Kırıklığına Uğradım(9/10)5

Eski başkan Obama'nın sağlık sistemine savaş açan ve kendi tasarısını geçirmek için başkanlığın ilk gününden bu yana çaba harcayan ABD Başkanı Donald Trump yeni bir şok yaşadı. Cumhuriyetçi Trump'ın hayali, kendi partisinin senatörleri yüzünden suya düştü.

Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri McConnell, Senato'da yaptığı konuşmada, halihazırda yürürlükte olan ve kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen sağlık sigortası yasasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısının "en azından şimdilik" başarısız olduğunu söyledi.

OYLAMA YAPILAMADAN BİTTİ

'Obamacare'in hemen kaldırılmasını öngören, ancak yerine yeni bir sağlık sigortası yasası yapılmasını belirli bir sürece yayan plan, 100 kişilik Senato'da 52 sandalyesi olan Cumhuriyetçi Parti'den 3 senatörün aleyhte oy kullanacaklarını açıklamasıyla henüz oylama yapılamadan ölü doğmuş oldu.

Obamacare'in kaldırılması ve yeni bir yasanın yapılması için çalışmaktan vazgeçmeyecekleri mesajını veren McConnell, şimdilik önlerinin kapandığını belirtti."ÇOK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularına cevap veren ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhuriyetçilerin yasa tasarısının başarısız olmasıyla ilgili "Çok hayal kırıklığına uğradım" yorumunu yaptı.

"OBAMACARE BAŞARISIZ OLACAK VE BİZE GELECEKLER"

Trump, "Sanıyorum 'Obamacare'in başarısız olmasına izin vereceğimiz bir konumdayız. Ona sahip çıkmayacağız. Cumhuriyetçiler de onun sahibi olmayacak. 'Obamacare' başarısız olacak ve sonra Demokratlar bize gelecekler." değerlendirmesini yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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