KENDİ YATAĞINDA YARI ÇIPLAK YAKALADIĞI EŞİNİN SEVGİLİSİNİ DOĞRADI
Üsküdar'da evinde eşi ile çıplak yakaladığı adamı öldürdüğü, eşini de yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mahir Ardıç hakkında 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İNSTAGRAM'DAN TANIŞTIĞI ADAMI EVİNE ÇAĞIRDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Mahir Ardıç ile evli olan B.A.'nın Instagram hesabı üzerinden maktul Mahmut Çütçü ile tanıştığı, B.A.'nın Mahmut Çütçü'yü evine çağırdığı belirtildi.
KOCASI GELİNCE ADAM ÇIPLAK ÇATI KATINA ÇIKTI
İddianamede, Mahir Ardıç'ın işte bulunduğu 3 Ocak 2018 tarihinde de B.A. ve Mahmut Çütçü'nün evde buluştukları, iş yerinden eve dönen Mahir Ardıç'ın zili çalması üzerine paniğe kapılan Mahmut Çütçü'nün evin üst katına çıktığı anlatıldı.
KOCA, EŞİNİN YARI ÇIPLAK VE PANİK HALİNDEN ŞÜPHELENDİ
Eşi B.A.'nın da yarı çıplak kapıyı açtığı, eşinin tedirgin vaziyetlerinden şüphelenen Mahir Ardıç'ın kuşkulanarak çatı katına çıktığı anlatıldı. Mahir Ardıç'ın maktul Mahmut Çütçü ile çatı katında karşılaştığı kaydedildi.
KOCA, ARKADAŞINI DA ÇAĞIRIP ADAMI DARP ETMEYE BAŞLADI
Maktulü darp etmeye başlayarak kaçmasına engel olan kocanın, iş yerinde çalışan Çetin Tanrıtanır'a telefon açarak eve çağırdığı, eve gelen şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın da Mahir Ardıç ile birlikte maktul Mahmut Çütçü'yü darp etmeye başladığı belirtildi.
KARISINI GÖĞSÜNDEN ADAMI DA 4 KEZ BIÇAKLAMIŞ
Şüpheliler Mahir Ardıç ve Çetin Tanrıtanır'ın etkili eylemleri sonucunda Mahmut Çütçü'nün çatı katıdan salonun zeminine düştüğü bilgisine yer verilen iddianamede, mutfağa giderek ekmek bıçağı ile dönen Mahir Ardıç'ın kendisine engel olmak isteyen eşi B.A.'yı göğüs bölgesinden bıçakla yaraladığı, şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın, "Bıçak olmaz, yapma" şeklindeki uyarısına rağmen şüphelinin maktulü hedef gözeterek biri öldürücü nitelikte 4 kez bıçakladığı anlatıldı.
BIÇAKLADIĞI ADAM ÖLÜRKEN KARISI YARALANDI
Mahmut Çütçü'nün aldığı bıçak darbeleri sonucu öldüğü, B.A.'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif nitelikte yaralandığı belirtildi.
İddianamede, "Şüpheli Çetin Tanrıtanır ile şüpheli Mahir Ardıç arasında Mahmut Çütçü'nün öldürülmesi konusunda birlikte suç işleme kararının bulunduğunu gösterir somut deliller mevcut olmadığından" Çetin Tanrıtanır'ın kasten öldürme suçunun müşterek faili olarak görülmediği belirtildi.
ARKADAŞINA KASTEN YARDIM ETMEKTEN CEZA İSTENDİ
Çetin Tanrıtanır'ın bıçaklama olayına kadar Mahir Ardıç'a yardım ettiği belirtilen iddianamede, "Şüpheli Çetin Tanrıtanır'ın eylemi, Mahir Ardıç'ın işlediği 'kasten öldürme suçuna yardım' olarak değerlendirilmiştir" denildi.
KATİL KOCAYA 22 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede tutuklu şüpheli Mahir Ardıç için, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Haksız tahrik altında eşini kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya, Çetin Tanrıtanır hakkında da "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.
Kaynak: haberinburada
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