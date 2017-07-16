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Kendilerini Engelli Gösterip Yıllarca Devletten Maaş Almışlar
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Kendilerini engelli gösterip yıllarca devletten maaş almışlar

KENDİLERİNİ ENGELLİ GÖSTERİP YILLARCA DEVLETTEN MAAŞ ALMIŞLAR

Diyarbakır'da düzenledikleri sahte dosyalarla kendilerini engelli gösterip, yıllarca devletten haksız yere maaş aldıkları tespit edilen 86 kişiden 10'u tutuklandı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Kendilerini Engelli Gösterip Yıllarca Devletten Maaş Almışlar(9/10)5

Diyarbakır'da sahte raporlarla düzenledikleri dosyalarda kendilerini engelli gösterip, yıllarca devletten haksız yere maaş aldıkları tespit edilen 86 kişiye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 10 şüpheli tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suç isnadıyla sahte engelli raporları tanzim etmek suretiyle haksız kazanç sağlayan ve devleti zarara uğratan 86 şüpheli ile soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, 74 şüpheli ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Anılan soruşturma bağlamında gözaltında bulunan 12 şüpheli 14 Temmuz 2017'de Cumhuriyet Savcılığınca Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş. 10 şüpheli 15 Temmuz 2017'de tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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