KENDİNİ YERE ATIP TAKIMINA PENALTI KAZANDIRDI, 2 MAÇ CEZA ALDI
West Ham Unitedlı Manuel Lanzini, Stoke City maçında kendini yere atıp penaltı kazandığı gerekçesiyle 2 maç ceza aldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Arjantinli futbolcusu Manuel Lanzini'ye 2 maç ceza verildi.
2 MAÇ MEN EDİLDİ
İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) yapılan açıklamada, ligin 18. haftasında Stoke City ile West Ham United arasında oynanan maçta, kendini yere atarak takımına penaltı kazandıran Lanzini'ye 2 maçtan men cezası verildiği bildirildi.
KENDİNİ YERE ATIP TAKIMINA PENALTI KAZANDIRMIŞTI
Lanzini, West Ham United'ın deplasmanda Stoke City'yi 3-0 yendiği müsabakanın 18. dakikasında rakip futbolcu Erik Pieters ile girdiği mücadele sonrası yerde kalmıştı.
Maçın hakemi Graham Scott penaltı noktasını göstermiş ve Mark Noble topu ağlara göndererek West Ham United'ı 1-0 öne geçirmişti.
Kaynak: haberinburada
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