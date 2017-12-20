Fenerbahçe Doğuş'tan Kızılyıldız'a Farklı Tarife
Kendini Yere Atıp Takımına Penaltı Kazandırdı, 2 Maç Ceza Aldı
Beşiktaş, Fenerbahçe Ve Galatasaray Pfdk'ya Sevk Edildi
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim Gelmelidir
Rumenleri Hagi Heyecanı Bastı
Galatasaray'da Dursun Özbek'in İlk Rakibi Belli Oldu
Fatih Terim'e Yapılacak Teklifin Detayları Belli Oldu!
Galatasaray'a Büyük Umutlarla Gelen Futbolcu, Bedavaya Gidiyor
Nejat İşler'den Radikal Karar! Bu Halinden Eser Kalmadı
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya Dev Teklif
2,5 Milyon Lira Ödediği Yeni Villasına Kümes Yaptırdı
Rize Şekeri İçin Fabrika Kuruluyor
Coutinho'dan Barcelona Sorusuna Yanıt: Şu Andan Zevk Almaya Bakıyorum
Atletico Madrid, Barcelona'yı Fıfa'ya Şikayet Etti
Rusya, 10 Yıl Aradan Sonra Küba'ya İlk Kez Otomobil İhraç Edecek
Beşiktaş'ta Korkutan Sakatlık! Yıldız Futbolcu İdmanı Yarıda Bıraktı
Sadece Yatarak Para Kazanıyorlar! Vücut Isısıyla Bitcoin Üretiliyor
Trafikte 7,9 Milyon Araç Sigortasız Dolaşıyor
Trabzonspor Başkanı Usta İddialı Konuştu: Daha İyi Olacağız
Bakan Canlı Yayında Duyurdu! O Hastaneler Kapatılacak...

Kendini yere atıp takımına penaltı kazandırdı, 2 maç ceza aldı

KENDİNİ YERE ATIP TAKIMINA PENALTI KAZANDIRDI, 2 MAÇ CEZA ALDI

West Ham Unitedlı Manuel Lanzini, Stoke City maçında kendini yere atıp penaltı kazandığı gerekçesiyle 2 maç ceza aldı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 02:00
Puan Ver : Kendini Yere Atıp Takımına Penaltı Kazandırdı, 2 Maç Ceza Aldı(5/10)1

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Arjantinli futbolcusu Manuel Lanzini'ye 2 maç ceza verildi.

2 MAÇ MEN EDİLDİ

İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) yapılan açıklamada, ligin 18. haftasında Stoke City ile West Ham United arasında oynanan maçta, kendini yere atarak takımına penaltı kazandıran Lanzini'ye 2 maçtan men cezası verildiği bildirildi.

KENDİNİ YERE ATIP TAKIMINA PENALTI KAZANDIRMIŞTI

Lanzini, West Ham United'ın deplasmanda Stoke City'yi 3-0 yendiği müsabakanın 18. dakikasında rakip futbolcu Erik Pieters ile girdiği mücadele sonrası yerde kalmıştı.

Maçın hakemi Graham Scott penaltı noktasını göstermiş ve Mark Noble topu ağlara göndererek West Ham United'ı 1-0 öne geçirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kendini  Yere  Atıp  Takımına  Penaltı  Kazandırdı  2  Maç  Ceza  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER