KENDİSİ İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYİ REDDEDEN KARISINI TEKMELEYEREK ÖLDÜRDÜ
İngiliz koca, kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyi reddeden Taylandlı karısını tekmeleyerek öldürdüğü iddiası ile tutuklandı.
CANİ KOCA KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ
51 yaşındaki Kevin Smitham, 29 yaşındaki eşi Kanda Smitham ve genç kadının ailesi, Tayland'daki Ubon Ratchathani'deki yeni yılı kutlamak için bir araya gelmişti. Pazar akşamı eşi ile beraber olmak isteyen adam ret cevabı alması üzerine kıskançlık krizine girdi. Öfkelenen adam, karısının kendini aldattığından şüphelenerek genç kadına saldırdı.
TEKMELEYEREK ÖLDÜRDÜ
Sarhoş adam eşini tekmeleleyerek öldürdü. Sabah saatlerinde cesedi fark eden komşuların polisi araması üzerine 51 yaşındaki adam tutuklandı.
Tayland polisinin yaptığı açıklamaya göre, eşini öldüren adam daha sonra onun vücudunu bir battaniye ile örttü ve hiçbir şey olmamış gibi yatağa giderek uyudu. Genç kadının cesedi evlerinin önündeki verandada bulundu.
HER YERİ MORLUK İÇİNDEYDİ
Yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk olan kadının bulunduktan bir kaç saat önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çiftin Pattaya'da yaşadığı ve iki çocukları olduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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