Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Kendisi lüks içinde, annesi sefaletle boğuşuyor

KENDİSİ LÜKS İÇİNDE, ANNESİ SEFALETLE BOĞUŞUYOR

İngiltere'de Arsenal forması giyen ve haftada 30 bin pound kazanan Niles, annesinin sefalet içinde yaşamasına göz yumuyor.

Tarih : 04 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : Kendisi Lüks İçinde, Annesi Sefaletle Boğuşuyor(7/10)3

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Ainsley Maitland-Niles, annesinin sefalet içinde yaşamasına göz yumuyor. The Sun'da yer alan habere göre 20 yaşındaki Ainsley Maitland-Niles'ın annesi Jule Niles, haftada 30 bin pound kazanan oğlunun lüks içindeki hayatının aksine sefaletle boğuşuyor.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAMIŞTI

Henüz 6 yaşındayken Arsenal'in yetenek avcıları tarafından keşfedilen Ainsley Maitland-Niles, Londra ekibinin akademisine katıldı. Burada sergilediği performans ile yükselişi devam eden Ainsley Maitland-Niles, A takımda da forma şansı bulmaya başladı. Hatta Arsenal'in Aralık 2014 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan genç futbolcu, o dönem henüz 17 yaşında olmasına rağmen umut verdi. Haftalık 30 bin poundluk sözleşme imzalayan Ainsley Maitland-Niles'ın hayatı gün geçtikçe zenginleşirken, annesi Jule Niles'ın içler acısı hali dikkat çekti.

ANNESİNİ YOKSULLUĞA TERK ETTİ

Arsenal'in resmi sitesine verdiği bir röportajda "Tanrı'ya ve aileme minnettarım… Kazandığım parayı anneme vereceğim" demişti. Ancak bu sözlerini çabuk unutan Ainsley Maitland-Niles, annesini yoksulluk içinde bir yaşama terk etti. Kardeşi ile birlikte 700 bin pound fiyatındaki evde lüks bir hayat süren Ainsley Maitland-Niles, annesinin ise Big Yellow Storage deposunda kaçak bir şekilde yaşamasına göz yumuyor.

"İKİ HAFTALIK KAZANCI İLE BANA EV ALABİLİR"

Jule Niles, oğlu ile arasının açıldığını ve Ainsley Maitland-Niles'ın kendisine ev almayı reddettiğini söyledi. The Sun'a konuşan 38 yaşındaki anne, yaşam koşullarının zorluğundan bahsederken şu ifadeleri kullandı:

"Neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum. Bu yaşam koşulları korkunç… Tuvalet ve duş alma imkanım yok… Geçtiğimiz günlerde evsiz bir adamın burada hayatını kaybettiğini duydum. Oğlum Arsenal gibi büyük bir takımda oynuyor ama ben evsizim… Kaldığım yere ev diyemem… Evin ne hissettirdiğini biliyorum. Duş alırsınız, dişlerinizi fırçalarsınız, salonunuzda oturursunuz. Bunların hepsini ama en çok da ailemi özlüyorum. Küçücük bir alanda hayatta kalmaya çalışıyorum. Pencere olmayan metal bir konteynerin içinde yaşıyorum. Oğlum iki haftalık kazancı ile bana bir ev alabilir. Ancak kazandığı parayı özel zevkleri için harcıyor ve ben bu haldeyim…"

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kendisi  Lüks  İçinde  Annesi  Sefaletle  Boğuşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER