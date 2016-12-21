

Nihat Doğan kendisine benzeyen Ortodoks Papaz hakkında değerlendirmelerde bulundu ‘Söylemezsem Olmaz' da konuşan Nihat Doğan “Benzerliğe şaşırdım bu arkadaş hala ülkemizdeyse yanına gideceğim”







‘Söylemezsem Olmaz' isimli programa konu olan, Rus büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesinde dikkatleri çeken Ortodoks Papaz'ın Nihat Doğan'la benzerliği medyaya yansıdı.Papazın fotoğrafları hızlıca sosyal medyada yayılırken sosyal medya kullanıcıları bu durum hakkında oldukça faza paylaşım yaptı.Nihayetinde ise Nihat Doğan'ın da konuşmacı olarak katıldığı ‘Söylemezsem Olmaz' isimli programa konu oldu.







Nihat Doğan Kendisine İkizi Kadar Benzeyen Papaz'ı Yorumladı







Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz' isimli programda kendisine benzeyen papaz hakkında değerlendirmelerde bulunan Nihat Doğan, programda sosyal medya kullanıcılarından gelen mesajlarıda okudu.Oldukça dikkat çeken bu olay karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Nihat Doğan şu ifadeleri söyledi "Benzerliğe ben de çok şaşırdım. Bu kadar olay olacağını da tahmin etmiyordum. Memleketimizi seviyoruz abi... Eğer bu arkadaşımız buradaysa mutlaka yanına gideceğim"







kaynak:erbaahavadis