Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

kendisine benzeyen papaz'ı değerlendirdi !

KENDİSİNE BENZEYEN PAPAZ'I DEĞERLENDİRDİ !

Nihat Doğan kendisine benzeyen Ortodoks Papaz hakkında değerlendirmelerde bulundu ‘Söylemezsem Olmaz' da konuşan Nihat Doğan “Benzerliğe şaşırdım bu arkadaş hala ülkemizdeyse yanına gideceğim”

Tarih : 21 Aralık 2016, 13:57
Puan Ver : Kendisine Benzeyen Papaz'ı Değerlendirdi !(9/10)10


Nihat Doğan kendisine benzeyen Ortodoks Papaz hakkında değerlendirmelerde bulundu ‘Söylemezsem Olmaz' da konuşan Nihat Doğan “Benzerliğe şaşırdım bu arkadaş hala ülkemizdeyse yanına gideceğim”



‘Söylemezsem Olmaz' isimli programa konu olan, Rus büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesinde dikkatleri çeken Ortodoks Papaz'ın Nihat Doğan'la benzerliği medyaya yansıdı.Papazın fotoğrafları hızlıca sosyal medyada yayılırken sosyal medya kullanıcıları bu durum hakkında oldukça faza paylaşım yaptı.Nihayetinde ise Nihat Doğan'ın da konuşmacı olarak katıldığı ‘Söylemezsem Olmaz' isimli programa konu oldu.



Nihat Doğan Kendisine İkizi Kadar Benzeyen Papaz'ı Yorumladı



Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz' isimli programda kendisine benzeyen papaz hakkında değerlendirmelerde bulunan Nihat Doğan, programda sosyal medya kullanıcılarından gelen mesajlarıda okudu.Oldukça dikkat çeken bu olay karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Nihat Doğan şu ifadeleri söyledi "Benzerliğe ben de çok şaşırdım. Bu kadar olay olacağını da tahmin etmiyordum. Memleketimizi seviyoruz abi... Eğer bu arkadaşımız buradaysa mutlaka yanına gideceğim"



 



kaynak:erbaahavadis








Etiketler: Kendisine  Benzeyen  Papaz  I  Değerlendirdi      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER