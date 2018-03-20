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Kendisine Ceza Yazan Polislere Pompalı Av Tüfeği İle Saldırdı

KENDİSİNE CEZA YAZAN POLİSLERE POMPALI AV TÜFEĞİ İLE SALDIRDI

Adana'da, kendisine alkollü olarak olay çıkartmaktan ceza yazıp, ardından eve bırakan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açarak kaçmaya çalışan genç adam yakalandı.

Tarih : 20 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Kendisine Ceza Yazan Polislere Pompalı Av Tüfeği İle Saldırdı(9/10)5

Adana Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda alkol alıp, karşılaştığı 4 kişiyle kavga eden Abdülaziz D., polis tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Kabahatler Kanunu'ndan ceza kesilen Abdülaziz D., daha sonra polis tarafından Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Eve giren Abdülaziz D., pompalı av tüfeğiyle kendisini eve bırakan polislerin üzerine ateş açtı. Polisler de havaya ateş açarak karşılık verdi. Bu sırada evden çıkan Abdülaziz D.'nin eşi ve 2 erkek yakını, polislerin şüpheliyi gözaltına almasına engel olmaya çalıştı. Boşluktan yararlanan Abdülaziz D. evden çıkarak kaçtı.

YAN KOMŞUSUNUN BAHÇESİNE SAKLANDI

Polislerin durumu anons etmesi üzerine Terörle Mücadale ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de zırhlı araçlarla olay yerine sevk edildi. Evin bulunduğu bölgeyi ablukaya alan ekipler, şüpheliyi yan komşusunun bahçesinde olayda kullandığı silahla saklanırken yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Polislere ateş etmediğini iddia eden Abdülaziz D., eşi ve iki yakını, gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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