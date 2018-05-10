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Kendisine Yardıma Gelen Sağlık Ekibine Saldırdı, Polis Aracının Önünü Kesti

KENDİSİNE YARDIMA GELEN SAĞLIK EKİBİNE SALDIRDI, POLİS ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ

İstanbul Beşiktaş'ta kendisi için gelen sağlık ekibine, ''Beni öldürmeye geldiniz'' diyerek saldıran adam, polis aracının da yolunu kesti.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Kendisine Yardıma Gelen Sağlık Ekibine Saldırdı, Polis Aracının Önünü Kesti(9/10)5

İstanbul Beşiktaş'ta kendisi için gelen sağlık ekibine, "Beni öldürmeye geldiniz" diyerek saldıran bir kişi, polis aracının da yolunu kesti. Polis ve sağlık ekibinin zor anları kameraya yansıdı.

"GELDİN AMA BENİ ÖLDÜRMEYE GELDİN GALİBA"

Beşiktaş Hakkı Yeten Caddesi'nde dün öğle saatlerinde devriye gezen polis ekibi yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Polis ekibi, sağlık ekibi çağırdı. Bir süre sonra gelen sağlık ekibi yerde yatan ve adının Yaşar olduğu öğrenilen kişiye ilk müdahalede bulunmak istedi. Bu sırada kendine gelen 50 yaşlarındaki kişi, sağlık personeline saldırdı. "Senin için geldik" diyen sağlık personeline "Geldin ama beni öldürmeye geldin galiba" diyen adamı araya giren polisler sakinleştirmeye çalıştı. Bu kişi, sağlık ekibine "Bana vurdunuz" deyince polis "Sana vurmadılar senin için geldiler" diyerek uzaklaştırmak istedi.

SAĞLIK EKİBİNE TÜKÜRDÜ, POLİSİN YOLUNU KESTİ

Bir türlü sakinleşmeyen kişi, sağlık personeline tükürdü. Bunun üzerine sağlık ekibi ambulansa binerek buradan ayrıldı. Polis ekibi de araca binerek gideceği sırada, adam polis aracının önünü kesti. Polis aracı manevra yaparak bu kişiden kurtulup yoluna devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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