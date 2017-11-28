Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Kendisini metresi ile yakalayan hamile karısını tekme tokat dövdü!

KENDİSİNİ METRESİ İLE YAKALAYAN HAMİLE KARISINI TEKME TOKAT DÖVDÜ!

Güney Afrika'nın Dubran şehrinde öfkeli koca, kendisini metresi ile yakalayan hamile eşini tekme tokat dövdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 23:50
Puan Ver : Kendisini Metresi İle Yakalayan Hamile Karısını Tekme Tokat Dövdü!(10/10)6

Hem suçlu hem güçlü! Güney Afrika'da metresiyle basılan adam, hamile karısını sokak ortasında tekme tokat dövdü.

METRESİYLE KONUŞURKEN KARISI TARAFINDAN BASILDI

Twitter'da paylaşılan videoda Terence Pakkirie isimli adam kız arkadaşı ile sohbet ettiği sırada eşi Deshnie yanlarına yaklaşıyor.

KOCASININ METRESİNE HESAP SORUYOR

Deshnie, kocasının kız arkadaşına "Evli olmana rağmen kocamı eğlendiriyorsun, kocan bu ilişkiyi biliyor mu"diye bağırıyor. Kadın "Evet kocam biliyor" diye cevap veriyor.

ÖFKELENEN ADAM HAMİLE KARISINI TEKME TOKAT DÖVDÜ

Adam karısına kendisini sevgilisiyle yalnız bırakmasını söyleyince kadın itiraz etti ve adam hamile kadını yüzüne ve karnına yumruklar atarak dövmeye başladı. Videonun yayınlanmasından sonra adam büyük tepki gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kendisini  Metresi  İle  Yakalayan  Hamile  Karısını  Tekme  Tokat  Dövdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER