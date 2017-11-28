KENDİSİNİ METRESİ İLE YAKALAYAN HAMİLE KARISINI TEKME TOKAT DÖVDÜ!
Güney Afrika'nın Dubran şehrinde öfkeli koca, kendisini metresi ile yakalayan hamile eşini tekme tokat dövdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Hem suçlu hem güçlü! Güney Afrika'da metresiyle basılan adam, hamile karısını sokak ortasında tekme tokat dövdü.
METRESİYLE KONUŞURKEN KARISI TARAFINDAN BASILDI
Twitter'da paylaşılan videoda Terence Pakkirie isimli adam kız arkadaşı ile sohbet ettiği sırada eşi Deshnie yanlarına yaklaşıyor.
KOCASININ METRESİNE HESAP SORUYOR
Deshnie, kocasının kız arkadaşına "Evli olmana rağmen kocamı eğlendiriyorsun, kocan bu ilişkiyi biliyor mu"diye bağırıyor. Kadın "Evet kocam biliyor" diye cevap veriyor.
ÖFKELENEN ADAM HAMİLE KARISINI TEKME TOKAT DÖVDÜ
Adam karısına kendisini sevgilisiyle yalnız bırakmasını söyleyince kadın itiraz etti ve adam hamile kadını yüzüne ve karnına yumruklar atarak dövmeye başladı. Videonun yayınlanmasından sonra adam büyük tepki gördü.
Kaynak: haberinburada
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